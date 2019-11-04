شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايماً أزمة قلبية.. 3 أسباب أخرى لألم الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الصدر من أكثر الآلام الشائعة التى تصيب كثيرا من الناس، وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أن ألم الصدر من أعراض الأزمة القلبية التى تهدد الحياة، يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى ليست خطيرة لألم الصدر نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



الم الصدر

آلام الصدر قد تكون من أعراض الأزمة القلبية، التى تتطلب أن يذهب المصاب بها فوراً إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات لإنقاذ حياته، لذا إذا واجهت ألمًا أو ضغطًا غير مفسر في وسط صدرك أو في ذراعيك أو الظهر أو الفك أو الرقبة أو المعدة العليا - إلى جانب ضيق التنفس أو العرق أو الغثيان أو التعب أو الدوار - على الأقل لمدة خمس دقائق، فهذه الأعراض قد تشير إلى أزمة قلبية أو احتشاء عضلة القلب، والعلاج الفوري ضروري لإنقاذ عضلة القلب.

أعراض تشير إلى أن ألم الصدر بسبب مشكلة أخرى

قال كورتيس ريمرمان، طبيب أمراض القلب، إن الأعراض التالية من غير المرجح أن تشير إلى نوبة قلبية:

-ألم الصدر المؤقت، والذي يتميز غالبًا بأنه صاعقة أو صدمة كهربائية ويستمر عادة لعدة دقائق، من المرجّح أن يكون عدم الراحة في الصدر المؤقت ناتجًا عن إصابة أو التهاب في العضلات والعظام أو ألم عصبي (على سبيل المثال ، ضلع متصدع أو القوباء المنطقية التي تتضمن الصدر.)

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- ألم الصدر الذى يسهل عليك تحديده بدقة، ويزداد سوءًا مع التغيرات الموضعية في التنفس، ألم القلب هو عادة منتشر ويصحبه الشعور بعدم الراحة الشديدة الذي يزداد سوءًا مع تمدد الصدر (التنفس، على سبيل المثال) من المحتمل أن يشتمل على الرئتين (على سبيل المثال التهاب في أغشية الرئة، الالتهاب الرئوي؛ أو الربو).

- ألم الصدر الذي يتحسن مع ممارسة الرياضة، الألم المرتبط بالقلب يزداد سوءًا مع ممارسة الرياضة، من المرجح أن يكون لألم الصدر الحاد الذي يتحسن مع الحركة أسباب أخرى (مثل ارتداد الحمض أو ارتجاع المرىء).



اسباب الم الصدر

أعراض النوبة القلبية تختلف على نطاق واسع

يؤكد الدكتور ريمرمان أن أعراض النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر.

بعض الناس لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق فى حين أن آخرون قد يشعرون بألم في الصدر والبعض الآخر يشعر فقط بالألم في الذراع أو الحلق أو الفك لكن هذا الألم لا يهدأ، وعادة ما يستمر لمدة خمس دقائق أو أكثر (حتى نصف ساعة أو نادراً ، ساعتين).