شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض للإشعاع يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية ..اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو مرض تنمو فيه الخلايا في الجسم، قد تظهر تلك الخلايا في الغدة الدرقية ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC يصاب حوالي 12ألف رجل و35ألف امرأة بسرطان الغدة الدرقية، ويموت أكثر من 900 رجل و1100 امرأة بسبب هذا المرض.

ما هو سرطان الغدة الدرقية؟

تقع الغدة الدرقية أمام الرقبة، وهي مهمه بطرق عديدة للحفاظ على صحة الجسم، ترسل بعض المواد الكيميائية (الهرمونات) التي تساعد على التحكم في العديد من الأنشطة في الجسم، مثل التنفس وضخ الدم، كما تساعد الغدة الدرقية أجسام الأطفال على النمو أثناء نومهم، بما في ذلك زيادة طولهم وتثبيته، وتساعد في التحكم في الوزن.

ما الذي يسبب سرطان الغدة الدرقية؟

العلماء ليسوا متأكدين تمامًا بشأن أسباب سرطان الغدة الدرقية، ولكن من المحتمل أن تشمل بعض الأشياء التي قد تجعل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية ما يلي:

الحصول على الكثير من الإشعاع في جميع أنحاء منطقة الرقبة، وخاصة في الصغر.

وجود بعض الحالات الوراثية الموروثة من الوالدين.

ما هي أعراض سرطان الغدة الدرقية؟

الورم أو التورم على جانب الرقبة هو أكثر الأعراض شيوعًا.

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صعوبة في التنفس.

صعوبة في البلع.

وجود صوت أجش.

كيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟

لتقليل خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، يجب تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع، بما في ذلك الإشعاع الصادر عن إجراءات التصوير الطبي، وخاصة عند الأطفال الصغار ، وخاصة حول الرأس والعنق.