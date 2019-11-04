شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة محظورات تجنبيها عشان تعدى شهور الحمل بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صحة المرأة ضرورية لصحة طفلها، النساء اللائي يتناولن طعامًا جيدًا ويمارسن الرياضة بانتظام أقل عرضة للإصابة بمضاعفات أثناء الحمل، من المحتمل أيضًا أن ينجبا طفلًا صحيًا بنجاح، وهناك عوامل هامة يجب ان تهتم بها المرأة الحامل لتخطى هذه الشهور بسلام وفقا لما ذكره موقع " healthline".

نصائح هامة للمرور بمرحلة الحمل بسلام:التغذية

يرتبط تناول نظام غذائي مغذ أثناء الحمل بتطور دماغ الجنين بشكل جيد ، ووزن صحي عند الولادة ، ويقلل من خطر العديد من العيوب الخلقية.

النظام الغذائي المتوازن سوف يقلل أيضًا من مخاطر فقر الدم ، وكذلك أعراض الحمل غير السارة مثل التعب وغثيان الصباح، يُعتقد أن التغذية الجيدة تساعد على تحقيق التوازن بين تقلبات الحالة المزاجية وقد تؤدي إلى تحسين المخاض والولادة.

نظام غذائي متوازن للحمل يشمل:

بروتين، فيتامين سي، الكالسيوم، فواكه وخضراوات، كل الحبوب، الأطعمة الغنية بالحديد، حمض الفوليك

الابتعاد عن زيادة الوزن

هناك طريقة بسيطة لتلبية احتياجاتك الغذائية أثناء الحمل وهي تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية كل يوم.

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تشعر العديد من النساء بالقلق إزاء مقدار الوزن الذي سوف يكتسبنه أثناء الحمل، من المهم مناقشة ومراقبة الوزن واحتياجاته الغذائية مع الطبيب طوال فترة الحمل، تختلف توصيات زيادة الوزن بالنسبة للنساء اللائي يعانين من نقص الوزن قبل الحمل ، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة ، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحمل المتعدد ، مثل التوائم.

الابتعاد عن قائمه المحظورات

لحماية الأم والطفل من البكتيريا أو العدوى الطفيلية ، مثل داء الليستريات ، تأكد من أن جميع اللبن والجبن والعصير مبستر، تجنب أيضًا المأكولات البحرية المبردة والمدخنة واللحوم غير المطهية جيدًا والدواجن والمأكولات البحرية.

فيتامينات ما قبل الولادة

يجب أن تأتي معظم العناصر الغذائية اللازمة أثناء الحمل من الطعام ، ولكن مكملات الفيتامينات السابقة للولادة تلعب دورًا مهمًا، غالبًا ما تكون المرأة الحامل مشغولة جدًا بتخطيط ثلاث وجبات مملوءة بالمغذيات يوميًا ، ويمكن أن يوفر مكمل الفيتامينات تغذية إضافية يحتاجها الجنين النامي.

حمض الفوليك (حمض الفوليك) هو فيتامين مهم جدا للحوامل، لتقليل خطر إنجاب طفل مصاب بعيب في الأنبوب العصبي مثل الشفة المشقوقة.

ممارسه الرياضه

لا يعتبر التمرين المعتدل آمنًا للنساء الحوامل فحسب ، بل إنه يُشجع ويُعتقد أنه يفيد الأم والطفل على حد سواء، ثبت أن التمرين لمدة 30 دقيقة يوميًا يساعد على الدورة الدموية وتقوية العضلات وتقليل التوتر .