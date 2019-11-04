شكرا لقرائتكم خبر عن الحمص ..فوائد متعددة يحصل عليها الجسم من تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمص من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث إنه يحتوي علي البروتين والألياف والكالسيوم والكربوهيدرات، ومضاد الأكسدة، وهذه العناصر تساهم في إمداد الجسم بالطاقة الحيوية وتحميه من الاصابة بالعديد من الامراض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي ابرز الفوائد الصحية التي يحصل عليها الشخص عند تناول للحمص وذلك وفقا لموقع "webmed".

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الحمص من الأطعمة الهامة للقلب، حيث إنه يحافظ عليه ويحميه من التعرض لأي مشاكل صحية به، كالذبحة وانسداد الشرايين وقصور الشرايين ومشاكل الصمام،ولذا ينصح بتناوله لجميع الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.

نظرا لإحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الاطعمة الهامة في تقليل فرص الاصابة بمرض السرطان، فتناولك له يعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الاصابة بالامراض التي تهاجم يقلل فرص الاصابة بمرض السرطان لانه غني بمضادات الاكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتحد من الاصابة بهذا المرض.

الحمص يعد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وهذا يجعله من الأطعمة التي تحافظ علي صحة الاسنان والعظام، كما إنه يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، ويقلل فرص التعرض لعسر الهضم ومشاكل المعدة والامعاء، ولذا تناوله هام لك بشكل ملحوظ .