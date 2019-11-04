لهذه الأسباب.. ابدأ يومك بالماء الدافئ والحامض!

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كشفت دراسة أميركية حديثة أنّ الماء الدافئ يزيد عملية التمثيل الغذائي بنسبة 40% ، وهذا يعني حرق مزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، لأن الجسم يقوم بتعديل حرارته ليعادل الماء الدافئ.
ولذلك، ينصح خبراء التغذية بأن نبدأ يومنا بشرب الماء الدافئ الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية مع الحامض. تعرّفوا إلى فوائد هذا العصير التالي:
* تحصل على جرعة من فيتامين “سي” الذي يعزّز المناعة ويحمي من نزلات البرد.
* يساعد الحامض والماء الدافئ على الوقاية من حصى الكلى.
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* عند تناول الماء الدافئ والحامض على الريق يفرز الكبد عصارته على معدة خاوية، ما يقلل من تراكم الدهون على الخصر.
* الماء الدافئ والحامض يقلل مخاط الأنف ويساعد على التخلص من الانسداد.
* تناول الماء الدافئ والحامض في الصباح باستمرار يحمي من الإمساك.
* الماء الدافئ والحامض في الصباح يحسن صحة الشعر وفروة الرأس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.