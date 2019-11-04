أعراض ما بعد الحجامة وفوائدها للمرأة



الحجامة عبارة عن كاسات من الهواء، لمصّ الدم الفاسد، ويتم وضعها على مناطق معينة من الجسم أو المناطق التي يشعر فيها المريض بألم معين؛ لإخراج الدم الفاسد من الجسم، وقد تم استخدامها في العصر الإسلامي، واستخدمها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ لذا فهي سُنة عن النبي هدفها شفاء الجسم من أمراض معينة، وأمراض الحسد والسحر.



فوائد الحجامة للمرأة:

اقرئي أيضاً: الحجامة فوائدها والحيطة قبل القيام بها



وقاية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

تعالج الإمساك وأمراض البطن والمعدة.

تعمل الحجامة على خفض ضغط الدم.

تعالج مرض السكر.

تعالج مرض التقرح.

تعالج الدوالي

تعمل الحجامة على تعزيز مناعة الجسم.

تخفيف الألم عن المرأة التي تعاني.

إخراج الدم الفاسد وسموم الجسم.

تسهيل سريان الدم داخل الجسم وتنقيته.

تعالج الصداع ومرض الشقيقة.

تعالج مشكلة التبول اللاإرادي.

تعالج أمراض القلب وتصلب وضيق الشرايين والأوردة.

تعالج التهابات المفاصل والروماتيزم.

تعالج الشلل النصفي.



شروط الحجامة الصحيحة:

اقرئي أيضاً:

Advertisements



تُجرى الحجامة كل عام، إلا إذا كانت المرأة تعاني من أمراض معينة، يجوز أن تستخدم الحجامة شهرياً.

تبدأ عمل الحجامة في السابع عشر في الشهر الهجري إلى السابع والعشرين من نفس الشهر، ويفضل أن تكون من أشهر الربيع.

الأفضل أن يتم عمل الحجامة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.

نراعي عدم تناول الطعام قبل عمل الحجامة لمدة لا تقل عن ٦ ساعات؛ لذا يفضل أن تكون على الريق.

يفضل عدم تناول الحليب بكل مشتقاته في اليوم الذي ستجرى فيه الحجامة.

تناول طبق من السلطة الخضراء بعد الحجامة مباشرة.

عدم الاستحمام بعد عمل الحجامة في اليوم التالي من إجرائها.

الاسترخاء والنوم الهادئ والعميق بعد عمل الحجامة.

تمنع ممارسة التمارين الرياضية أو عمل أي مجهود بدني بعدها.



أفضل وقت لعمل الحجامة



ذكرنا من قبل أن أفضل وقت لعمل الحجامة، الأيام الفردية من ١٧ إلى ٢٧ من الشهر الهجرى، وأن تكون في الصباح من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة.



أعراض ما بعد الحجامة:



الشعور بالطمأنينة النفسية.

الاستيقاظ باكراً وبكل سهولة ونشاط.

التعرق.

الغثيان أثناء عمل الحجامة.

ظهور الندوب بعد الحجامة، نتيجة ضغط الكاسات على الجسم.

الشعور بالتنميل البسيط في الجسم بعدها.

شعور المرأة بالراحة والسعادة.

الشعور بذهاب الثقل عن الجسم.

اقرئي أيضا