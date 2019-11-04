شكرا لقرائتكم خبر عن كيق يتأثر جسمك بقلة النوم.. مخاطر صحية عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الآثار المترتبة على قلة النوم، مثل الشعور بالغضب وعدم العمل في أفضل حالاتك، لكن هل تعلم أن الحرمان من النوم يمكن أن يكون له أيضًا عواقب على صحتك..هذا ما نتعرف عليه وفقا لموقع medical news today

وقلة النوم هو مشكلة شائعة تؤثر على العديد من الأفراد في مرحلة ما من حياتهم ويحدث الحرمان من النوم عندما يحصل الفرد على قدر أقل من النوم مما يحتاجه للشعور باليقظة.

على الرغم من أن انقطاع النوم في بعض الأحيان ليس أكثر من مصدر إزعاج ، إلا أن قلة النوم المستمرة يمكن أن تؤدي إلى النعاس المفرط أثناء النهار، والصعوبات النفسية ، وضعف الأداء الوظيفي ، والسمنة ، وانخفاض ادراك نوعية الحياة.

- يغير فقدان النوم الأداء الطبيعي للانتباه ويعطل القدرة على التركيز.

- قلة النوم تلعب دور مهم في الحوادث المأساوية التي تشمل الطائرات والسفن والقطارات والسيارات.

- الأطفال والشباب أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للحرمان من النوم.

- يمكن أن يكون الحرمان من النوم من أعراض اضطراب النوم غير المشخص أو مشكلة طبية أخرى.

أعراض قلة النومتتمثل الأعراض الرئيسية لفقدان النوم المستمر في النعاس الشديد أثناء النهار ، ولكن الأعراض الأخرى تشمل:

- التثاؤب.

- الشعور بالحزن.

- إعياء.

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- التهيج.

- اكتئاب وسوء المزاج.

- صعوبة في تعلم مفاهيم جديدة.

- نسيان.

- عدم القدرة على التركيز.

- عدم وجود الحافز.

- زيادة الشهية والرغبة فى تناول الكربوهيدرات.

أضرار قلة النوم على الصحةالحرمان من النوم يمكن أن يؤثر سلبا على مجموعة من النظم في الجسم، ويمكن أن يكون لها التأثير التالي:

-عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمنع الجسم من تقوية جهاز المناعة وإنتاج المزيد من السيتوكينات لمكافحة العدوى، قد يعني هذا أن الشخص قد يستغرق وقتًا أطول للتعافي من المرض بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

-يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الجديدة والمتطورة.

-قلة النوم يمكن أن تؤثر على وزن الجسم، اثنين من الهرمونات في الجسم مسئولان عن الجوع والشبع هرمون الليبتين وجريلين، وتتأثر مستويات هذه الهرمونات بالنوم، كما يؤدي الحرمان من النوم إلى إفراز الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون وزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

يساعد النوم الأوعية القلبية على الشفاء وإعادة البناء وكذلك التأثير على العمليات التي تحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر وكذلك السيطرة على الالتهابات.

عدم النوم بما فيه الكفاية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يؤثر النوم غير الكافي على إنتاج الهرمونات ، بما في ذلك هرمونات النمو والتستوستيرون لدى الرجال.