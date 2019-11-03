كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان الثدى بالطعام؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة،أن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدي، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ويجب التعرف عليها وتناولها بكثرة للتقليل من الإصابة.
أوضح التقرير إلي أن تناول الشخص للتوت يساهم بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بسرطان الثدي، وذلك يرجع إلي احتوائه علي مادة البوليفينول وهي أحد أنواع مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجسم والحد من إصابته بالعديد من الأمراض وخاصة السرطان.
كما نصحت العديد من التقارير علي ضرورة تناول الأسماك ، لأنها أفضل أنواع اللحوم علي الإطلاق، وتساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالشكل الملحوظ، كما أنها تحتوي علي الأوميجا3 التي تساهم بشكل كبير في الحد من تكوين الخلايا السرطانية.
الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لأنها تحتوي علي بعض المركبات عضوية، ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بهذا المرض، ولذا عليك تناول الجزر، والطماطم، والمشمش، والبروكلي، والجرجير، والقرنبيط.
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