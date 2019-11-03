شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تربية الطيور فى المنزل.. تنقل أمراضا تهدد صحتك اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفضل الكثيرون تربية الحيوانات الأليفة فى المنزل مثل الطيور والببغاوات، ولكن يجب على مالكي الطيور أن يدركوا أنه على الرغم من أن حيواناتهم الأليفة قد تكون رفيقًا ذكيًا وممتعًا للغاية، إلا أنه يمكنهم في بعض الأحيان حمل الجراثيم التي قد تصيب الأشخاص بالمرض.

ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، على الرغم من أنه أمر نادر الحدوث ، فإن جراثيم الطيور يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض لدى الأشخاص ، بدءًا من الالتهابات الجلدية البسيطة إلى الأمراض الخطيرة.

تتمثل إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها حماية نفسك من المرض هى غسل يديك جيدًا بالماء الجاري والصابون بعد لمس الطيور أو فضلاتها أو العناصر الموجودة في أقفاصها.

الأمراض التي يمكن أن تنتشر عن طريق الطيور الأليفة هى:المكورات العقدية

المكورات العقدية هي عدوى تسببها الفطريات الموجودة في البيئة ، وخاصة في التربة أو على الخشب المتحلل أو في أجوف الأشجار أو في فضلات الطيور، يمكن الإصابة بالمكورات العقدية عن طريق التنفس في الفطريات المجهرية من البيئة.

يمكن أن تشبه الأعراض الالتهاب الرئوي ، بما في ذلك السعال وضيق التنفس والحمى، التهاب السحايا بالمكورات العقدية يمكن أن يسبب الصداع والحمى وآلام الرقبة.

داء النوسجات

داء النوسجات هي عدوى تسببها الفطريات الموجودة في البيئة ، وخاصة في التربة التي تحتوي على كميات كبيرة من فضلات الطيور ، يمكن لأي شخص أن يصاب بالنسج ، ولكن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة الخطيرة يشمل البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

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قد يصاب الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض بأعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي تظهر عادة خلال 3 إلى 17 يومًا من التعرض، تشمل الأعراض الحمى والسعال والتعب.

داء البقعية

هو مرض تسببه البكتيريا المنتشرة عبر فضلات وإفرازات الجهاز التنفسي للطيور المصابة، عادةً ما يصاب الناس بعد الإصابة بالطيور بعد تعرضهم للطيور الأليفة ، مثل الببغاوات والدواجن أو البط. عندما تصاب الطيور .

يمكن لأي شخص يتعرض للبكتيريا أن يصاب بالتهاب البقعة الصفراء ، ولكنه أكثر شيوعًا بين البالغين، الأشخاص الذين لديهم اتصال مع الطيور مثل مالكي الطيور وأولئك الذين يعملون مع الطيور) معرضون لخطر متزايد.

تشمل الأعراض قلة الشهية ، أو إفرازات من العينين أو الأنف ، أو الإسهال أو فضلات رخوة، أو صعوبة في التنفس .