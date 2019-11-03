شكرا لقرائتكم خبر عن خليك شباب على طول.. التدخين يؤثر على وجهك ويجعلك تبدو أكبر سنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء أدلة على أن التدخين المكثف يمكن أن يجعل وجهك يبدو أكبر سنا، وفقا للبحث، الذى نشرته مجلة Newsweek، فقد قام فريق من جامعة بريستول في إنجلترا بالاطلاع على البيانات الجينية من بنك Biobank البريطاني، والذي يتبع صحة ورفاهية 500 ألف مشارك متطوع، لفحص 18 ألف سمة مختلفة، من أجل تقييم المقدار الذي قد يتأثر به الشخص المدخن.



التدخين يجعلك تبدو اكبر سنا وفقا للخبراء

كشف تحليلهم المنشور في مجلة PLOS Genetics - ، إن التدخين يمكن أن يؤثر بالفعل في المظهر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل صحة الرئة التي يتم التعرف عليها بشكل أكبر من خلال البحث العلمي.

وفقًا للمؤلفين، أشارت النتائج إلى أن التدخين يمكن أن يكون له تأثير على جاذبية الوجه، ومقدار التجاعيد التي يتعرض لها الناس، مؤكدين أن معرفة هذا الأمر قد يساعد في ردع بعض الأشخاص عن ممارسة هذه العادة أو مساعدة الآخرين على الإقلاع عن التدخين.

بالنسبة للدراسة، قام فريق بريستول بتحليل البيانات الموجودة في البنك الحيوي والتي يأملون في استخدامها للمساعدة في استكشاف آثار التعرض لمواد أخرى، مثل الكحول على سبيل المثال، وذلك لاكتشاف الآثار المترتبة على التدخين.

وقالت البروفوسيرة لويز ميلارد، المؤلفة الرئيسية للدراسة من كلية بريستول الطبية، في بيان لها

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التدخين يجعلك تبدو اكبر سنا

بحثنا عبر آلاف الصفات لتحديد تلك التي قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما، بالإضافة إلى تحديد العديد من التأثيرات الضارة المعروفة مثل صحة الرئة، حددنا أيضًا التأثير السلبي للتدخين الكثيف على شيخوخة الوجه.

كانت التقنية التي استخدمها الفريق هي مزيج من طريقتين، الأولى، والتي تبحث بشكل أساسي في الاختلافات الوراثية في الحمض النووي للشخص للمساعدة في فهم كيف تؤدي بعض عوامل الخطر إلى نتائج صحية محددة، بالإضافة إلى ذلك، قارنوا أيضًا الارتباطات الوراثية بين المدخنين، والأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.

قال المؤلفون في الدراسة أن المدخن الحالي الذي يدخن 5 سجائر يوميًا لمدة 12 عامًا، على سبيل المثال، أو مدخن سابق يدخن 5 سجائر يوميًا لمدة 21 عامًا ولكنه توقف قبل 10 سنوات، يبدون أكبر سنًا مقارنةً بشخص لم يدخن أبدًا.

ومع ذلك، قال الفريق إنه يجب اختبار هذه الرابطة في دراسات أخرى لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين تكثيف التدخين، والشيخوخة الظاهرة للوجه.

علاوة على ذلك، قال العلماء إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول ما إذا كان إخبار المدخنين بأن مظهرهم قد يتأثر، سيساعد الناس في الواقع على التوقف عن التدخين.