شكرا لقرائتكم خبر عن ٨ أعراض تبدو عادية ولكنها تدل على الإصابة بالسرطان.. منها الكحة المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تظهر أعراضا بسيطة مثل: التعب المستمر أو الكحة المزمنة، قد تعتقد أنها مجرد تعب عادى أو ارهاق أو كحة عادية، ولكنها أحيانا قد تكون إشارة لإصابتك بالسرطان، وفقا لموقع eat، فى هذا التقرير نقدم أبرز أعراض وعلامات الإصابة بالسرطان.

ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية فإن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولايات المتحدة بعد مرض القلب، ولكن اكتشافه في أقرب وقت ممكن يمكن أن يحدث فرقا كبيرا فى علاجه.

هناك علامات وأعراض معينة للسرطان - كثير منها قد يكون غير مؤذية - والتي يمكن أن تكون وسيلة لجسمك لإعلامك بوجود شيء خاطئ.

１- التعب ونقص الطاقة

الجميع يشعر بالإرهاق والتعب من وقت لآخر، لكن إذا كنت تشعر بالتعب المزمن ، فقد يكون الأمر أكثر من ذلك، فقد يكون ذلك عرضا لمجموعة متنوعة من أنواع السرطان.

２- دم في البول

إذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحًا في بولك، فيجب عليك فحصه على الفور، إذا كان هناك أي دم في البول، فقد يكون هناك خطأ في الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي التناسلي.

３- زيادة تواتر التبول

بالطبع عليك أن تتبول أكثر إذا كنت تستهلك المزيد من السوائل، ولكن إذا بدأت تلاحظ زيادة في التبول فقد تكون علامة على الإصابة بسرطانات في الجهاز البولي التناسلي أو البروستاتا.

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４- الدم في البراز أو براز أسود

إذا لاحظت وجود دم في برازك، فلا تشعر بالهلع التام. في كثير من الأحيان يمكن أن يكون سببه البواسير، ومع ذلك يمكن أن يكون أيضًا أمرًا أكثر خطورة، مثل سرطان القولون والمستقيم أو سرطان الشرج.

إذا بدأ برازك في أن يبدو أسودًا فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان المعدة.

５- السعال المزمن

يصاب الجميع بالسعال، خاصة خلال موسم البرد والانفلونزا. ومع ذلك ، إذا كان سعالك لا يختفي ، فمن المؤكد أنه يجب عليك فحصه، قد يكون هناك مشكلة في الجهاز الرئوي.

６- السعال المصحوب بدم

بينما يمكن أن يحدث سعال دموي أو مخاط دموي في التهاب الرئتين - مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي - فإنه ليس شيئًا يجب أن تغفل عنه وكذلك قد تشير إلى سرطان الرئة.

７- تغييرات في الثدى

هناك سبب يجعل مركز السيطرة على الأمراض يوصي بأن تجري جميع النساء اختبارات ذاتية لثديهن بشكل دوري ، بغض النظر عن العمر أو عامل الخطر، أي إفرازات للثدي أو تغير في نسيج الجلد أو تغيرات في الحلمة يمكن أن تكون كلها علامات لسرطان الثدي.

８- فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تفقد وزنك ، لكنك لم تغير نظامك الغذائي أو تمارس التمارين الرياضية ، فقد يكون ذلك علامة على أن شيئًا ما غير مناسب لجسمك، لذا فإن إجراء بعض الاختبارات قد يساعد في حدوث مشكلة قبل تقدمها.