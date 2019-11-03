10 أسباب وراء تورم القدمين.. أبرزها الجلوس طويلا

تورم القدمين من الأعراض الشائعة جدا، خاصة بين الأشخاص الذين يتطلب عملهم الجلوس أو الوقوف معظم الوقت، لكن هناك أيضا أسباب أخرى وراء تورم القدمين، منها الحمل والولادة أو الأدوية أو تقدم السن.



ويوضح الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب بمصر، أهم الأسباب التي تؤدي إلى تورم القدمين، وهي:

- التهاب المفاصل، وهي من أكثر الحالات شيوعا عند كبار السن، حيث يسبب التهاب المفاصل تورما في مفاصل الجسم، خاصة القدمين، والأكثر عرضة هم المصابون بالروماتيزم.

- الجروح والإصابات، مثل التواء القدم أو أي جرح يتسبب في تمزق الأوعية الدموية، والتي تعتبر من أهم أسباب تورم القدمين عند كبار السن.

- عدم تناول كميات كبيرة من المياه يؤدي إلى احتباس السوائل، إذ يحاول الجسم الاحتفاظ بأي كمية من السوائل، ومع مرور الوقت يؤدي ذلك إلى انتفاخ القدمين.





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- الإصابة بمرض النقرس، إذ يتسبب ذلك في انتفاخ منطقة القدمين بسبب تراكم حمض اليوريك في سوائل الجسم.

- عدم القيام بمجهود بدني لفترات طويلة، خاصة عند كبار السن، مما يؤدي إلى حدوث زيادة في أوزانهم وبالتالي زيادة الثقل على القدمين والتسبب في تورمهما.

- خلل في الأوعية الدموية التي تغذي القدمين، نتيجة إصابة ما، مثل الجلطات التي تؤدي إلى عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القدمين.

- الإصابة بأمراض معينة تسبب حدوث خلل في وظائف الجسم بالشكل الطبيعي مثل أمراض القلب وقصور الغدة الدرقية والضغط والسكري والفشل الكلوي، والتي تعتبر من أهم أسباب تورم القدمين عند كبار السن.





- التورم الناجم عن الوقوف لفترات طويلة أو المشي.

- الحمل يسبب تورما طبيعيا تعاني منه معظم النساء.

- بعض الأدوية لها التأثير الجانبي لاحتباس السوائل التي تسبب التورم، ومنها الأسيترويد، والهرمونات، وأدوية مرضى السكري، ومضادات الاكتئاب.