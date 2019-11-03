الدكتور وليد الدالي يُوضِّح كيفية الحفاظ على شرايين القدم من الانسداد

أكَّد الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري في جامعة القاهرة، أن انسداد الشرايين يؤثر على وصول الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وتختلف مرحلة ظهور الأعراض من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم وتظهر أعراض انسداد الشرايين في الساقين.

وقال الدكتور وليد الدالي إن مِن ضمن أفضل طرق علاج انسداد الشرايين علاج انسداد شرايين القدمين من خلال عملية غير جراحية تهدف إلى إزالة الانسداد الموجود في الشريان وعودة سريان الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف.

وأضاف الدكتور وليد الدالي أنه يتم تعقيم الجلد بمواد خاصة ثم يتم عمل جرح صغير للغاية لإدخال القسطرة أعلى الفخذ، ويستخدم الطبيب التخدير الموضعي حتى لا يشعر المريض بألم أثناء العملية، كما يتم إدخال القسطرة وتكون متصل بشاشة عرض يستطيع من خلالها الطبيب متابعة العملية.

وبيّن الدالي أنه يتم إدخال سلك دقيق بالإضافة إلى أنبوب يحمل في نهايته بالون وعند الوصول إلى مكان الانسداد يتم نفخ البالون لتوسيع الشريان وإزالة الانسداد الموجود به، وفي بعض الأحيان لا يكون نفخ البالون كافيا لإزالة الانسداد، ويتم تركيب دعامة معدنية لمساعدة الشريان على البقاء بشكل مفتوح، كما يتم تصوير الشريان كمرحلة أخيرة للتأكد من زوال الانسداد ونجاح العملية.

وأشار الدكتور وليد الدالي إلى أنه تتم بعد ذلك إزالة الأنبوب ويتم الضغط على مكان دخوله بالفخذ لمدة 10 دقائق لتجنب حدوث النزيف.

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