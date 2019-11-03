كيف تجمدين الطعام لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - الطعام المجمد قد يساعدك كثيراً عندما تحتاجين وجبات جاهزة لأطفالك. جل ما عليك فعله، فقط تسخينه، وبهذا تحصلين دائماً على وجبة صحية مصنوعة في المنزل لهم.

بحسب موقع «الموندو» الإسباني، يجب أن يتم تجميد الطعام بصورة صحية، حتى يحافظ التجميد على الخصائص الغذائية للطعام ويوقف عملية التحلل الطبيعي، بالإضافة إلى منع انتشار الكائنات المسببة للأمراض، مثل الفطريات أو البكتيريا أو الخمائر التي تنمو في درجة حرارة الغرفة.

أغذية يمكن تجميدها

لتنفيذ هذا الإجراء دون أي خطر، يتعين عليك معرفة ما يمكن تجميده وما لا يمكن تجميده. من بين الأطعمة التي يُمكن تجميدها، اللحوم والأسماك، أيضاً معظم الخضراوات، مثل الفاصوليا الخضراء، البازلاء، القرنبيط والجزر، حيث يُنصح بتقطيعها قبل بضع ثوانٍ من وضعها في الثلاجة، للحفاظ على العناصر الغذائية إلى الحد الأقصى، على الرغم من أنها ليست إلزامية، هذا إضافة إلى بعض الأصناف الأخرى من الفواكه والخضراوات مع مراعاة إمكانية تغيير قوامها، مثل الموز، الفراولة، الكوسة، البصل والفلفل.

أطعمة لا ينبغي تجميدها

هناك أطعمة لا يُمكن تجميدها، لأنها تفقد الملمس والنكهة حين استهلاكها. على سبيل المثال، تصبح البطاطا نوعاً من الإسفنج وتفقد صلابتها. ولا ينبغي أن يتم ذلك مع المعكرونة المحضرة والخضراوات المستخدمة لصنع السلطة أو البيض المطبوخ، أو منتجات الألبان، مثل الجبن أو الزبادي.

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القواعد الأساسية لتجميد الطعام

تبريد الطعام قبل التجميد

يجب تبريد الطعام قبل بدء عملية التجميد. لا يمكنك وضع الأطعمة الساخنة أو الدافئة في الفريزر، والقيام بذلك يعني بالفعل أن تجميدها غير آمن.

عدم إعادة تجميد الطعام مرة أخرى

القاعدة الأساسية الأخرى هي عدم تجميد الأطعمة التي سبق ذوبانها، لأنه عند القيام بذلك، تبدأ البكتيريا الموجودة في أي وجبة في التكاثر،والتجميد لا يقتلها أو يوقف نشاطها، مما يسبب مشاكل.

مدة صلاحية الطعام المجمد

يجب أن تكون الثلاجة بجودة كافية للسماح للطعام أن يستمر لعدة أشهر، فعند شراء ثلاجة، يجب اختيار واحدة تحتوي على أرفف لا يقلّ عددها عن 3، للسماح بالتجميد عند 18 درجة تحت الصفر.

كما يجب لف الطعام بأمان بأوراق بلاستيكية شفافة أو أكياس خاصة لتفادي التدهور.

بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع التاريخ الذي تم فيه تعبئة الطعام لحفظه في الثلاجة. وعلى أي حال، لا ينصح بالاحتفاظ بالطعام لأكثر من 9 أشهر في الثلاجة.

الحرص على إزالة الجليد باستمرار

هذه العملية مهمة للغاية، إذ يجب إزالة الجليد في الثلاجة لتجنب أي تلوث، وللتأكد من مرور الهواء المجمد عبر الطعام ومن عدم وجود عائق لمروره.