7 نصائح تجعل طفلك ناجحاً اجتماعياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - الخجل الاجتماعي مشكلة تعاني بعض الأمهات، قد تجعل من أطفالها انطوائيين لا رغبة لديهم في مشاركة الآخرين. كيف تساعدين طفلك ليصبح ذا شخصية ناجحة اجتماعياً ويندمج في المجتمع دون عوائق؟

التقت «الخليج 365» المستشارة الأسرية «شيماء جيلاني» ماجستير توجيه وإصلاح أسري التي ستوضح لك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتساعدي طفلك بأن يكون ناجحاً اجتماعياً، وهي كالآتي:

ساعدي طفلك ليصبح اجتماعياً

مراعاة الفروق الفردية

يجب على الوالدين مراعاة الفروق الفردية وعدم مقارنة الطفل بغيره من الأطفال، سواءً إخوته أو المحيطين به. بعض الأطفال اجتماعيون ويندمجون بسرعة، فيما البعض الآخر يحتاجون إلى الوقت، التشجيع والاهتمام، حتى يستطيعوا الإندماج مع من حولهم. المقارنة لا تشجع الطفل، وإنما تزيد من إحباطه وتشعره بعدم تقبل الوالدين له، مما يزيد من انطوائيته أو عدوانيته سواءً على نفسه أو الآخرين.

عدم إجبار الطفل

يعتقد البعض أن الإجبار هو الطريقة الصحيحة حتى يصبح الطفل اجتماعياً، وهذا بالطبع خطأ، يجب علينا أن نعرف سبب عدم قدرة الطفل على الاندماج أو تكوين صداقات، ربما يكون السبب أسلوبنا في التربية، أو خجل الطفل. يجب علينا معرفة السبب من خلال الحوار معه، الاستماع له ليعبر عن مخاوفه ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة هذه الأسباب والمعوقات بعيداً عن الإجبار أو توجيه كلام قاسٍ للطفل.

دعي طفلك يشارك في استقبال الضيوف

إن أغلب الأطفال يتعلمون عن طريق المحاكاة، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، لذا إن مشاركة الطفل في استقبال الضيوف، الترحيب بهم، التعرف إليهم والتعريف بنفسه، من شأنها إزالة حاجز الخوف والرهبة، كذلك تعلمه القواعد الأساسية لاستقبال الضيف والتي ستساعده مستقبلاً عندما يكبر.

شجعي طفلك على تكوين صداقات

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من الأمور المهمة التي يجب على الوالدين الاهتمام بها، هي قدرة الطفل على تكوين الصداقات والتفاعل مع من حوله، لذا من المهم التحدث مع الطفل عن معنى الصداقة وأهميتها.

اقترحي على طفلك دعوة أصدقائه للمنزل

علميه طريقة استقبالهم، وتحدثي معه عن المسموح وغير المسموح، القواعد والقوانين التي يجب الالتزام بها. ضعي معه قائمة بالمشروبات والأطعمة والسناك، والألعاب والأنشطة التي يمكنهم أن يقوموا بها.

شجعي طفلك لمشاركة أصدقائه مناسباتهم الاجتماعية

تعرفي على والدة صديق/ ة طفلك واحضري مناسباتهم سواءً عيد ميلاد أو حفل نجاح وغير ذلك، واجعلي طفلك يشارك اصدقاءه فرحتهم وساعديه في اختيار الهدية المناسبة لكل مناسبة.

احكي القصص لطفلك

للقصة دور مهم في تكوين بعض المفاهيم الاجتماعية وترسيخها، لذلك احرصي على اختيار القصص المناسبة والهادفة التي سوف تساعدك في جعل طفلك اجتماعياً.