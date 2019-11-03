قلة النشاط البدني للأطفال يعرّضهم للإصابة بالتهابات المفاصل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - طالبت الدكتورة دلال بوبشيت استشارية جراحة عظام الأطفال بمستشفى الخبر العام، بضرورة تخصيص ساعة يومياً للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما فوق لممارسة الأنشطة الحركية داخل المنزل، أو في الساحات المخصصة لألعاب الأطفال، تجنباً للإصابة بالتهابات في مفاصل القدم في سن مبكر، بالإضافة إلى شعورهم بالكسل والخمول والهذيان الذهني، حيث أوضحت «بوبشيت» أن قلة النشاط البدني للطفل من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة بهذا المرض الناتج عن كثرة استخدام الأجهزة الذكية، أوالجلوس بشكل مستمر أمام التلفاز لأوقات طويلة دون إجراء أي نشاط حركي وعضلي، وهذه السلوكيات لا تساعد على تقوية العظام، وبالتالي قد يصاب الطفل بهذا المرض في سن مبكر.

دور الأسرة في حماية الطفل

وشدّدت «بوبشيت» بضرورة أن تعمد كل أسرة على تخصيص ساعة يستخدم فيها الطفل الجهاز الذكي، تقابلها ساعة يمارس فيها أي نوع من أنواع النشاط البدني داخل البيت، لأن ذلك يسهم في رفع معدل اللياقة لديه، بالإضافة إلى تقوية العظام والعضلات، حيث قالت: «أغلب الأطفال الذين يزورون العيادة لديّ يعانون من التهابات في مفصل القدم، وهذا المرض كان يعاني منه في السابق كبار السن ممَّن هم فوق 60 عاماً، نتيجة ترسُّبات تصيب مفصل القدم بسبب تقدم العمر، ولكن حالياً نرى الكثير من الأطفال مصابين بهذا المرض، بالإضافة إلى أنهم مُعرَّضون للإصابة بأمراض أخرى، كالسمنة، السكري وأمراض القلب».

Advertisements

علاج عادة الكسل والتراخي

هذا ويجب على كل أسرة أن تغيّر نمط حياة أطفالها لحمايتهم من الإصابة بهذه الأمراض، حيث أوضحت الدكتورة « بوبشيت» أن علاج حالة قلة نشاط الطفل يكون من خلال إشراكه في كل الأنشطة المختلفة ومتابعته، لأن هذا يساهم بشكل كبير في القضاء على عادة الكسل والتراخي لدى الطفل، وكذلك تشجيعه على ممارسة الأنشطة البدنية مما يُسهم في زيادة ثقته بنفسه، ويُشعِره بشكل دائم أنه إنسان يُعتَمَد عليه.