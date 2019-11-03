علي خصيف حارس الجزيرة يعتبر التعادل مع العين نتيجة إيجابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، بأداء فريقه خلال مواجهة العين ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
وصرح علي خصيف لـ"العين الرياضية" عقب انتهاء المباراة قائلاً: "المباراة ظهرت بالمستوى المطلوب بغض النظر عن النتيجة السلبية".
وأضاف: "كان لدينا هدف واضح من مباراة العين التي تعد مهمة للغاية وصعبة خاصة أنها على ملعب الخصم، ولذلك إذ لم تحرز الفوز فإن التعادل يكون نتيجة إيجابية حينها".
وأكمل حديثه: "هدفنا هذا الموسم هو المنافسة على كل البطولات، لكننا نركز في كل مباراة على حدة من أجل تحقيق آمال جماهير الجزيرة".
وعن أداء الفريق بكأس محمد السادس للأندية الأبطال قال: "لدينا القدرة على التعويض في مباراة الإياب، الكل شاهد أن الفريق قدم مباراة جيدة في مباراة الذهاب، لكن الحظ لم يكن حليفنا".
يذكر أن الجزيرة رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل العين المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف شباب الأهلي ونقطتين عن الشارقة المتصدر.
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