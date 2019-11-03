القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة السادسة بدوري الخليج العربي بتغييرات طفيفة في جدول الترتيب، حيث تبادل شباب الأهلي والعين المركزين الثاني والثالث.
العين تعادل مع الجزيرة ليفقد نقطتين ويرتفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما فاز شباب الأهلي على عجمان ليرتقي للمركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن العين (الثالث).
وكانت مباراة العين والجزيرة هي الأكبر من ناحية الحضور الجماهيري، حيث شهدت حضور 14423 مشجعا.
ولا يزال الشارقة متصدرا برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك بعد تغلبه (2-1) على الفجيرة في الجولة السادسة.
حالة التعادل الوحيدة في الجولة كانت بين العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، أما المباريات الأخرى كلها فشهدت فوز أحد الطرفين.
ويُعد فريق النصر هو الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه، بعد أن حقق انتصارا على مضيفه خورفكان بهدف نظيف، رفع به رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.
"العين الرياضية" تستعرض بالفيديوجراف أبرز أرقام وحقائق الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، فتعرف عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حصاد الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.