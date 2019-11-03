فيديو.. حصاد الجولة السادسة من دوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة السادسة بدوري الخليج العربي بتغييرات طفيفة في جدول الترتيب، حيث تبادل شباب الأهلي والعين المركزين الثاني والثالث.

العين تعادل مع الجزيرة ليفقد نقطتين ويرتفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما فاز شباب الأهلي على عجمان ليرتقي للمركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن العين (الثالث).

وكانت مباراة العين والجزيرة هي الأكبر من ناحية الحضور الجماهيري، حيث شهدت حضور 14423 مشجعا.

ولا يزال الشارقة متصدرا برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك بعد تغلبه (2-1) على الفجيرة في الجولة السادسة.

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حالة التعادل الوحيدة في الجولة كانت بين العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، أما المباريات الأخرى كلها فشهدت فوز أحد الطرفين.



ويُعد فريق النصر هو الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه، بعد أن حقق انتصارا على مضيفه خورفكان بهدف نظيف، رفع به رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديوجراف أبرز أرقام وحقائق الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، فتعرف عليها.

