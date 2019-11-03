سيدة بريطانية تتأمل في صورة لها خلال زيارتها لمعلم سياحي وتكتشف مفاجأة مرعبة

لندن - لايف ستايل
اكتشفت امرأة بريطانية ، إصابتها بسرطان الثدي صدفةً ، بفضل صورة التقطتها بكاميرا حرارية خلال زيارتها لمعلم سياحي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة. ووفقا لموقع "جلوبال نيوز"، كانت السائحة البريطانية بال جيل في رحلة وقررت التقاط صورة حرارية أثناء زيارة المعلم السياحي المعروف بالحيل البصرية "كاميرا أوبسكيورا".
وانتبهت جيل إلى تغير لون صدرها الأيسر، لتجري بحثا عرفت منه أن الكاميرات الحرارية يمكن استعمالها في تشخيص السرطان.
وقررت جيل، زيارة الطبيب، الذي اخبرها بعد إجراء التشخيصات اللازمة ، بأنها مصابة بمرض سرطان الثدي، وطمأنها بأن الورم، لحسن حظها في مراحله الأولى.
وتستخدم الكاميرات الحرارية لقياس درجة حرارة سطح الجلد دون إشعاعات، وبما أن الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة لتدفق الدم فيها أسرع ترتفع درجة حرارة الجلد فوقها ويتغير لونها عند التصوير الحراري.
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