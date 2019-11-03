ثعبان يخنق امرأة حتى الموت في منزل يؤوي 140 من هذه الزواحف في أميركا

أعلنت الشرطة الأميركية العثور على امرأة (36 عاما) ميتة مع ثعبان "بيثون" حول رقبتها في منزل بولاية إنديانا يؤوي 140 من هذه الزواحف. والبيثون هي عائلة غير سامة من الثعابين وهي موجودة في أفريقيا وآسيا وأستراليا.

وقالت الناطقة باسم شرطة الولاية، كيم رايلي، في بيان، إنه تم العثور على جثة لورا هيرست، الأربعاء، وحول عنقها ثعبان طوله 2.4 متر، وحاول مسعفون إنعاشها لكنهم فشلوا.

وقالت رايلي لصحيفة "لافاييت جورنال اند كورير" الأمريكية: "يبدو أن الثعبان خنقها، لكننا سننتظر نتائج التشريح للتأكد".

وذكرت الصحيفة أن المنزل الذي يضم مجموعة الثعابين يملكه مسؤول مقاطعة بنتون دون مونسون الذي كان يعيش في البيت المجاور، وكانت هيرست تحتفظ بنحو 20 من ثعابينها هناك.

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