شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير خلايا منتجة للأنسولين لمرضى السكر قد تغنى عن الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الباحثون إلى طريقة لتصميم خلايا بيتا البنكرياس التي يمكن أن تعزز إنتاج الأنسولين، استجابة لمستويات الجلوكوز عن طريق الضوء.

أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة " ACS Synthetic Biology" ، أنه يمكن التحكم فى مستويات الجلوكوز في نموذج لمرض السكري دون تدخل دوائي.

ووجد الباحثون أن زرع خلايا بيتا البنكرياس المهندسة تحت جلد الفئران المصابة بداء السكري أدى إلى تنظيم الجلوكوز ، وانخفاض السكر في الدم ، وارتفاع مستويات الأنسولين في البلازما، وتم ذلك عند التعرض للإضاءة مع الضوء الأزرق.

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بهذه الطريقة، يمكن مساعدة مرض السكري لتحسين السيطرة والحفاظ على مستويات مناسبة من الجلوكوز دون تدخل دوائي، حيث تقوم الخلايا بعمل إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي والدوائر التنظيمية داخلها تعمل كما هي.

تشمل العلاجات الحالية إعطاء الأدوية التي تعزز إنتاج الأنسولين عن طريق خلايا بيتا البنكرياس، أو الحقن المباشر للأنسولين لتكملة الإمدادات المنتجة بشكل طبيعي، وفي كلتا الحالتين يصبح تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم عملية يدوية، مع إجراء تدخل في الدواء أو الأنسولين بعد قراءات دورية لمستويات الجلوكوز، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى طفرات يمكن أن يكون لها آثار ضارة طويلة الأجل.