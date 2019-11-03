خسارة الوزن في أيام قليلة برجيم الخمسة

من الممكن خسارة الوزن واستعادة الرشاقة بطرق مختلفة اهمها الاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن والتخلي عن العادات الحياتية السيئة مع ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات على الاقل اسبوعياً. كذلك يمكن اتباع بعض الحميات السريعة التي تحفز عملية حرق الدهون وتساهم في نحت الجسم. ومنها حمية الخمسة التي يمكن تطبيقها في خمسة اسابيع والتي تتضمن قواعد سهلة جداً.

خسارة الوزن برجيم الخمسة



من اجل خسارة الوزن والحصول على القوام المثالي اتبعت هذا الرجيم الذي ابتكره الطبيب هارلي باسترناك بعض النجمات العالميات الشهيرات. وهو يقوم على الرقم خمسة. ويمكن خلال اعتماده اتباع عدد من القواعد السهلة علماً انه يتسم بعدد من المميزات.

• يمكن خلاله تناول اي نوع من الطعام من دون مبالغة.

• يمكن تناول القليل من الحلوى بين الحين والآخر.

• يساعد هذا الرجيم على الشعور بالارتياح اي انه يمكن اتباعه من دون اعراض جانبية مزعجة ومن دون الشعور بالحرمان.



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قواعد رجيم الخمسة لخسارة الوزن

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يرتكز اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على استعادة الرشاقة من دون الشعور بالحرمان على قاعدة الخمسة.

• يجب اتباع هذه الحمية لمدة خمسة اسابيع. ومن الممكن بدء ملاحظة النتيجة بعد مرور 35 يوماً.

• في ايام الحمية من الضروري تناول خمس وجبات يومياً اي استهلاك الطعام بشكل تدريجي. وهي تشمل الفطور، الغداء، العشاء ووجبتين خفيفتين. وهكذا لن يتم الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات، ما يمنع بالتالي زيادة الوزن.

• للتمكن من نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من المهم ان تتضمن كل وجبة خمسة مكونات واطباقاً يمكن تحضير كل منها في مدة لا تزيد على خمس دقائق. وتشمل هذه المكونات البروتينات اي اللحم الخالي من الدسم، الاسماك وثمار البحر الضرورية لبناء العضلات، الكربوهيدرات المعقدة مثل حبوب الفطور، الالياف التي تشكل مكوناً اساسياً للخضار والفواكه اضافة الى الدهون سهلة الهضم والمكونة للزيوت الاساسية مثل زيت الذرة وزيت الزيتون فضلاً عن المشروبات الخالية من السكر.

• يجب ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 25 دقيقة يومياً. وفي هذه الحالة يمكن القيام بجلسات قصيرة مدة كل منها 5 دقائق. وينصح مثلاً بالمشي ثم ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية والقفز على الحبل والرقص السريع والركض.

• بعد مرور خمسة اسابيع على اتباع الرجيم يجب اخذ قسط من الراحة لمدة خمسة ايام.

• من اجل عدم الشعور بالحرمان من الافضل تناول القليل من الحلويات خلال مدة الرجيم شرط ان تكون مكوناتها اقرب قدر الامكان الى المعايير الصحية.

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مثال عن رجيم الخمسة لخسارة الوزن



الفطور. طبق فريتاتا بالطماطم، كوب من الشاي الاخضر او القهوة الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. طبق سلطة فواكه يمكن ان يحتوي على الكيوي والبرتقال والتفاح، كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء. طبق ريسوتو بالفطر، طبق سلطة خضار مع القليل من زيت الزيتون، تفاحة وكوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. قطعة من الجبنة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون مع قطعة من خبز الجاودار او من الدجاج المشوي وكوب من خلاصة عشبية.

العشاء. حبوب مطهوة على البخار مع طبق سلطة خضار يحتوي على الخيار والفليفلة والاعشاب الطازجة.

وفي هذه الحالة يمكن تحقيق هدف خسارة الوزن والحصول على قوام رشيق بسهولة ومن دون الشعور بأي انزعاج.