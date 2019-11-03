6 أمور تقوم بها معظم النساء لكن يكرهها الرجال منها التوقعات الأسطورية حول الزواج

يمر الحب بالعديد من المراحل والأشكال المختلفة خلال الحياة الزوجية ويتأثر بالعديد من العوامل، مثل المسؤوليات وضغوط العمل والمال وأزماته، كما يمكن أن يتأثر بطريقة تفكير المرأة حول الزوج، لهذا وبحسب الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية نستعرض لك 6 أمور تمحو حبك لزوجك.

المقارنات

إياك ومقارنة زوجك برجل آخر، فهذا السلوك يهدد العلاقة الزوجية بالزوال، ويعد ظلماً لشريكك الذي يحبك ويعيش معك تحت سقف واحد، لا تفكري بمقارنته ولو لمجرد المزاح، فلا نهاية لهذا الأمر سوى المشاكل والسخط.

التوقعات الأسطورية حول الزواج

الواقع لا يشبه الأفلام والروايات التي تصور الزواج بالورود والقلوب، لهذا لا تبني حياتك الواقعية على حياة وهمية وقصص الدراما التي تصوره على أنه علاقة سعيدة ولا تركز على الأيام الأخرى العصيبة.

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مقياس توائم الروح

تعتقد بعض النساء بأنه يجب على الزوج أن يكون «توأم الروح» بالنسبة لهن، ولكن هذا خاطئ ولا يشترط هذا الأمر، بل هناك قواعد تخلق الانسجام والسعادة والتفاهم بين الزوجين وتجعل الزواج صحياً وسعيداً.

تفكرين فقط في أمورك الشخصية

الزواج يتطلب الكثير من التضحيات من أجل مصلحة العلاقة الزوجية ومصلحة الأسرة، لهذا يجب عليك التوقف عن التفكير في أمورك الشخصية وفي احتياجاتك فقط دون مراعاة شريكك، فهذا الأمر يقتل الحب لديه ويظهرك في صورة أنانية.

التركيز على السلبيات

عليك تعزيز شعورك بالامتنان تجاه زوجك والابتعاد عن التركيز على السلبيات فقط.

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رفض محاولاته الرومانسية

عندما يحاول التواصل الحميمي معك وإشعال الرومانسية لا تترددي في الترحيب بمحاولاته وتفكري كثيراً، بل اقبلي ذلك بسرعة لأنه يحاول إصلاح العلاقة وعليك التجاوب معه.

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