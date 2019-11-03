شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتم استئصال الرحم بعد الأورام؟.. تعرف على نصائح مابعد العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئصال الرحم من العمليات الجراحية التى تتعرض لها بعض السيدات نتيجة إصابة الرحم ببعض الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أسباب استئصال الرحم هو:

1:الاصابة بسرطان الجهاز التناسلى الأنثوى ، مثل سرطان الرحم أو عنق الرحم وهنا يكون استئصال الرحم هو الحل المثالى ، ويكمون ذلك بناء على نوع السرطان ومرحلته.

2:الأورام الليفية، يعد استئصال الرحم هو الحال المناسب للتخلص من الأورام الليفية الموجودة به والتى تسبب نزيف وألم مستمر.

3:هبوط الرحم من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات وفيه تضعف الأربطة الداعمة والأنسجة، وفى هذه الحالة لا بد من استئصال الرحم.

4:انفصال البطانة الداخلية للرحم عن عضلات الرحم.

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5:ألم شديد فى منطقة الحوض والتى ينصح فيها باستئصال الرحم.

وينصح بعد إجراء عملية استئصال الرحم اتباع الآتى :

1: تجنب رفع الاشياء الثقيلة منعا لحدوث النزيف.

2: الحصول على قسط كافى من الراحة.

3:الحفاظ على النشاط بعد العملية ولكن تجنبى النشاط البدنى المجهد.

4:المدوامة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة مع المتابعة مع الطبيب.