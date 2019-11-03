صحة ورشاقة

تناول هذه الكمية من الماء يساعدك فى التخلص من رائحة الفم الكريهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة، وهذا الأمر يتسبب في إصابتهم بالكثير من الإحراج، وخاصة في حالة التجميع في أماكن عامة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل النصائح الطبية للتخلص من رائحة الفم الكريهة بالطرق الطبيعية وذلك وفقا "healthline".

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إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، فعليك تناول 3 لتر من الماء فقد أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلي أن الماء تحفز الغدد اللعابية وتعمل علي تطريب الفم وتحد من التعرض والإصابة برائحة الفم الكريهة، ولذا واظب علي هذه النصيحة.

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الاهتمام بتنظيف الأسنان يعد من أفضل الحيل والنصائح التي يجب القيام بها للحد من رائحة الفم الكريهة، ولذا عليك فرش الأسنان يوميا، للحد من روائح الفم الكريهة، كما يمكنك الإكثار من تناول القرنفل واليانسون، لأنها أعشاب الطبيعية تساهم بشكل كبير في الحصول علي ترطيب الفم وأيضا التخلص من الفطريات في الفم.

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تناول الليمون والبرتقال يساهم في تطهير الفم، والقضاء علي رائحة الفم الكريهة، لأن الفواكه الحمضية تعمل علي هذا الأمر، و لذا تناولك له يقلل  من صدور رائحة الفم الكريهة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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