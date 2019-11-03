الفراولة تساعد على منع الإصابة بسرطان المريء

الأحد 3 نوفمبر 2019

الفراولة

أعلن علماء مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع الأدوية المضادة للسرطان أو بديلا عنها للوقاية من الإصابة بسرطان المريء وعلاجه.



وتفيد النتائج التي حصل عليها المركز الأمريكي لدراسة السرطان التابع لجامعة أوهايو بأن تناول الفراولة بصورة منتظمة يساعد على منع تطور سرطان المريء.

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وقد حصل علماء المركز على هذه النتيجة من التجارب التي أجروها بمشاركة أشخاص من ثلاث محافظات في المنطقة الوسطى من الصين، التي تتميز بارتفاع نسبة الإصابات بسرطان المريء في العالم.

وكان المشتركون في التجارب من المصابين بورم حميد في المريء يتناولون يوميا مسحوق الفراولة (ما يعادل 57 غراما فراولة) مع الطعام لمدة ستة أشهر. أظهرت نتيجة التجربة بأن ورم 29 مشتركا من مجموع 36 تقلص ولم يعد يشكل خطورة على حياتهم أي تحولوا من المرحلة المتوسطة الخطورة إلى المرحلة الخفيفة.

ويوضح العلماء أن الفراولة ليست وسيلة تساعد في مكافحة سرطان المريء الذي تم تشخيصه فعلا، بل إن عطرها يمكنه ذلك. ووفقا لهم يكون تناول الفراولة مع الأدوية المضادة أكثر فعالية في منع نشاط الخلايا السرطانية.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دراسة ثانية أجراها علماء جامعة البوليتكنيك بمقاطعة ماركي الإيطالية، أكدت فائدة الفراولة في مكافحة السرطان.