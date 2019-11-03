هل لديك 'السكري'؟ تجنّب هذه الأطعمة

الأحد 3 نوفمبر 2019

السكر

يرتفع مستوى السكر بالدم سريعاً لدى مريض السكري، لذلك يلعب ضبط النظام الغذائي دوراً هاماً في إدارة الحالة على النحو السليم.



كما يؤدي إهمال مراقبة الطعام إلى عواقب ومضاعفات تؤذي الجسم من عدة جوانب. إذا كان لديك السكري تجنّب هذه الأطعمة:

تجنّب اللبن الزبادي المحلّى بالسكر، ومشروبات الصودا بكل أنواعها

* مشروبات الصودا بكل أنواعها، بما في ذلك الخالية من السكر لأن التحلية الاصطناعية التي تحتوي عليها تضر مثل السكر تماماً.

* زبدة الفول السوداني ليست من الأطعمة الصحية لمريض السكري لأنها غنية بالدهون الصلبة التي تعتبر من المصادر الغنية بالسعرات الحرارية.

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* المعكرونة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي تتحوّل إلى جلوكوز بسرعة. فإذا كنت من عشاق المعكرونة تناول باعتدال المصنوعة من حبوب كاملة.

* اللبن الزبادي المحلّى بالسكر والذي يحتوي على نكهات ليس طعاماً مناسباً لمريض السكري. يمكنك تناول اللبن قليل الدسم والخالي من السكر.

* العسل مثل السكر الأبيض يرفع مستوى الجلوكوز بالدم سريعاً.

* الفواكه المجفّفة غنية بالسكريات، وعلى الرغم من أنها غنية بالألياف إلا أنها لا تناسب مريض السكري. الأفضل تناول الفواكه الطازجة.

* القهوة ذات النكهات والتي تقدمها المقاهي الحديثة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والكريم أو القشدة، ما يسبب ارتفاع السكر بالدم سريعاً.

* عصائر الفاكهة لا تناسب مريض السكري، حتى لو كانت خالية من السكر المضاف، الأفضل لك أن تأكل الفاكهة لتحصل على الألياف وتطيل وقت الإحساس بالشبع.

* البطاطس المقلية بكل أنواعها طعام غير مناسب تماماً لمريض السكري.