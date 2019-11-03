أسباب تشنجات الأقدام.. انتبه لنقص السوائل

تندرج تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة ضمن المتاعب الصحية المزعجة للغاية، وترجع لأسباب عدة؛ منها ما هو بسيط كارتداء حذاء ضيق، ومنها ما هو خطير كالأمراض العصبية والغدة الدرقية واضطرابات سريان الدم.



وأوضح طبيب الأعصاب الألماني البروفيسور هيلجه توبكا أن تشنجات الأقدام تحدث بسبب وجود خلل في التعاون بين العضلات والأعصاب والنخاع الشوكي، مشيرا إلى أن هذه التشنجات تهاجم القدم وأصابع القدم والساق أيضا.

وأضاف توبكا أن التشنجات المتكررة والممتدة لمدة طويلة يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، لكنها عادة ما تهاجم كبار السن والرياضيين والحوامل، وهي تحدث أثناء النوم بصفة خاصة، ويمكن أن تحدث نهارا أيضا.

الأسباب

أوضح جراح العظام الألماني أكسيل كلاين أن تشنجات الأقدام ترجع لأسباب عدة؛ منها أمراض عصبية، خاصة عندما تكون مصحوبة بفقدان الإحساس بالقدم أو أمراض الغدة الدرقية، أو عندما تكون مصحوبة بالحساسية تجاه البرودة.

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وقال: "تشير تشنجات الأقدام إلى نقص السوائل والمحلول الإلكتروليتي بالجسم، خاصة عندما تكون مصحوبة بقيء وإسهال وتعرق".

وأضاف: "كما أنها قد تشير إلى اضطرابات سريان الدم أو قد تكون ظاهرة مصاحبة لبعض الأمراض كداء السكري، وقد يكمن سبب تشنجات الأقدام في التغيرات الطارئة على المفاصل".

وذكر أن السبب قد يكون ارتداء حذاء ضيق أو قلة الحركة أو أثرا جانبيا لبعض الأدوية.

حمامات دافئة

أشار طبيب الأمراض الباطنة الألماني البروفيسور أولريش فولش إلى أنه يمكن مواجهة تشنجات الأقدام في البداية بواسطة الحمامات الدافئة ورفع الساقين لأعلى من حين لآخر؛ إذ يساعد ذلك على استرخاء العضلات وتخفيف العبء الواقع على الأوعية الدموية.

وقال: "من المفيد أيضا تدليك الأقدام والسير على أرضيات غير مستوية؛ إذ يسهم ذلك في تحفيز سريان الدم، وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فيجب استشارة الطبيب".