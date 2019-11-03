القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جمعية طبية ألمانية إن الرشح المستمر مؤشر على الإصابة بالحساسية باختلاف أنواعها، مثل حساسية حبوب اللقاح أو الأغذية أو شعر الحيوانات أو عث الغبار المنزلي أو فطريات العفن أو اللاتكس الطبيعي.

وأوضحت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب التنفسي أن الرشح المستمر عادة ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل زيادة إفرازات دموع العين وتهيج ملتحمة العين والسعال ومتاعب التنفس.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بالحساسية، من خلال اختبار مسببات الحساسية الشائعة على الجلد، مشيرة إلى أن العلاج المناعي يمثل حلا ناجعا للحساسية.