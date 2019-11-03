5 أعراض للعصب الخامس.. المخدر الموضعي علاج آمن

يصاب مريض العصب الخامس بنوبات الألم عدة مرات يوميا أو أسبوعيا

إذا كنت تشعر من ألم مفاجئ في الوجه يأتي دون سابق إنذار، ويفسره البعض على أنه خراج أو التهاب في أحد الأسنان، فربما تكون مصابا بالعصب الخامس الأمر الذي يحتاج إلى علاج آخر بعيدا عن طبيب الأسنان.



‎وقال الدكتور أحمد زغلول، أستاذ علاج آلام الغضروف والمفاصل في مصر "تعتبر آلام العصب الخامس من أقوى الأمراض ألما، ومن يعانون منها يعلمون مدى قوة الألم".

وحذر زغلول من أعراض العصب الخامس وهي:

-نوبات مفاجئة من الألم قد تكون حادة وشديدة.

- تحفيز حدوث الألم عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو غسل الوجه، أو الحلاقة، أو وضع المكياج، أو نسمة هواء خفيفة على الوجه.

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- استمرار الألم من ثوانٍ إلى دقائق.

- يصاب المريض بنوبات الألم عدة مرات يومياً أو أسبوعياً، تتبعها فترات لا يشعر فيها المريض بأي ألم يذكر.

- يؤثر الألم على جانب واحد من الوجه فقط.

وعن أحدث طرق علاج العصب الخامس، أشار زغلول إلى أن علاج آلام العصب الخامس يتم عن طريق تقنية التردد الحراري دون جراحة وخلال 20 دقيقة فقط.

وأوضح أنّ العلاج يتم عن طريق مخدر موضعي، ثم توجّه موجات ترددية من خلال إبرة رفيعة إلى مكان العصب المسبب للألم بدقة وأمان تام.

ومن أهم مميزات هذه الطريقة في العلاج أنها آمنة لمرضى الضغط والسكري والأمراض المزمنة والممنوعين من التدخلات الجراحية لخطورتها على صحتهم.