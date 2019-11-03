شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تعلن عن خاصية «عدم التتبع» في تطبيق الخرائط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار إنه بات بإمكان مستخدمي تطبيق «خرائط جوجل» أو «جوجل مابس» اختيار خاصية «عدم التتبع» التي تمنع إيصال بيانات رحلات الركاب إلى محرك البحث جوجل.

ووفقا لوثيقة صادرة عن شركة (جوجل)- حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- فإن مستخدمي «خرائط جوجل» أو «جوجل مابس» عبر هواتف «أندرويد»، أصبحوا أحرارا في اختيار وضع «عدم التتبع»، ووقتها تصبح الشركة غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على التطبيق.

وحسب موقع «تك تشرش» التقني، فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» خلال الأيام القادمة، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف «آي فون».

ويعد «جوجل مابس» من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين أثارت قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

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