شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف طريقة عملية جديدة لتخليص الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فريق مهندسين من معهد (ماساتشوستس) للتقنية عن اكتشاف طريقة جديدة لتخليص الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون الضار، ما يقدم للعالم سلاحا محتملا لمواجهة التغير المناخي.

وعلى الرغم من تأكيد علماء كثر على ضرورة استخدام تقنيات التقاط الكربون للتخلص من الآثار المدمرة للتغير المناخي، إلا أن الأساليب الحالية لتلك التقنيات لم تصل إلى المستوى المطلوب لتطبيقها عمليا.

ويظن فريق مهندسي معهد ماساتشوستس أنهم توصلوا إلى حل لهذه المشكلة، فأسسوا شركة تدعى فيردوكس هدفها تسويق نظامهم الجديد واستثماره.. ويعمل النظام المقترح بمرور الهواء خلال صفيحة من أنابيب الكربون النانوية المشحونة كهربائيًا ليمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

ويمتاز نظام التقاط الكربون الجديد بأنه لا يحتاج إلى طاقة كبيرة، ولا يطلق كمية حرارة كبيرة تسبب ضررا بيئيا حينما ينتج على نطاق صناعي، وفق البحث المنشور في مجلة علوم الطاقة والبيئة البريطانية، ويأمل الباحثون فى تطوير مصنع على نطاق تجريبي خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال ساهاج فوسكيان، الباحث في المعهد الذي طور النظام: «يسهل توسيع نطاق النظام بصورة كبيرة، إذ يكفي إنتاج مزيد من الأقطاب الكهربائية فحسب إن كنا نريد سعة أكبر».

وأشار العلماء إلى أن النظام الجديد يزيل ثاني أكسيد الكربون من الجو، فضلا عن الاستفادة منه في الصناعات التي تحتاج إليه.. ويدخل الكربون المعزول في بعض مصانع تعبئة المشروبات الغازية، وبعض الاحتياجات الزراعية، بدلا من حرق الوقود الأحفوري لإنتاجه.