شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أمريكية تستبعد احتواء عقار زنتاك مواد مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن تجارب أجرتها على عقار زنتاك الشهير في علاج حرقة المعدة تشير إلى أنه من المستبعد أن يتسبب في تكوين مواد مسرطنة داخل المعدة.

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وقالت جانت وودكوك، مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، في بيان، إن مستويات التلوث المكتشفة في رانتيدين هي المادة الفعالة في زنتاك، واحتمال تكون مادة (إن. دي. إم. إيه) المسببة للسرطان «تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة».

وقالت الإدارة أيضا إن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكوين مواد مسرطنة. وأوضحت أنها لاتزال تخطط لتجربة الرانتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكوين مادة (إن. دي. إم. إيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه سانوفي الفرنسية للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة (إن. دي. إم. إيه) قبل استيعابها داخل المعدة.