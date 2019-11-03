شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو الشركات لإغلاق متاجر بيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة تنظيم استهلاك التبغ في الصين، يوم الجمعة، إخطارا يطلب من منصات التجارة الإلكترونية والشركات إغلاق المتاجر التي تبيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت في تحرك يهدف إلى منع القصر من شراء تلك المنتجات.

ونشر الإخطار على موقع شركة (تشاينا توباكو) التي تشرف عليها الهيئة.