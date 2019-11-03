تعرف على أهم أعراض الاكتئاب الموسمي من بينها فقدان الشهية وصعوبة التركيز

يعتبر الإكتئاب الموسمي من بين أهم أنواع الإكتئاب الذي ترتبط بنهاية فصل الشتاء ومن أعراض هذا الإكتئاب هناك:

- الشعور باليأس

- فقدان الشهية

- صعوبة التركيز

- مشاكل بالنوم والشهية وأحيانا تصل إلى درجة الإنتحار

ومن المؤكد أن هناك مجموعة كبيرة من الأسباب الذي تتسبب في هذا النوع من الأمراض الموسمية:

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*عدم ممارسة الرياضة

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*تغير إيقاع الساعة البيولوجية، بسبب تغير عدد ساعات الليل والنهار خلال الخريف والشتاء، فانخفاض شدة وكمية أشعة الشمس يسبب اضطراباً في الساعة البيولوجية قد تشعرك بالاكتئاب.

*انخفاض مستوى السيروتونين (Serotonin)، وهو أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية.

*نقص في فيتامين د (Vitamin D)، إذ يعمل هذا الفيتامين على الحفاظ على مستويات طبيعية للسيروتونين في الجسم خلال فصل الشتاء، وتساعد أشعة الشمس في إنتاج الكوليكالسيفيرول الذي يتحول إلى فيتامين د.

إن زيادة إفراز هرمون الميلاتونين (Melatonin) في الجسم نتيجة زيادة عدد ساعات الليل وقلة التعرض للشمس نهاراً، قد يؤثر على التوازن الطبيعي للجسم، ويؤدي للشعور بالخمول وانخفاض في النشاط، بالإضافة إلى اضطرابات في النوم وتقلبات مزاجية.

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