شكرا لقرائتكم خبر عن الكمثرى مش مجرد فاكهة حلوة.. تحمى من أمراض السمنة والقلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكمثرى من الفواكه اللذيذة المذاق، والتى تحمل الكثير من الفوائد الصحية، فهي غنية بمضادات الأكسدة المهمة ، والفلافونويد ، والألياف الغذائية وتعبئ كل هذه العناصر الغذائية في عبوة خالية من الكوليسترول.

قد يساعد استهلاك الكمثرى في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب إذا تم تناولها كجزء من نظام غذائي صحي شامل، حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".

تشير العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل الكمثرى يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب والوفيات الكلية مع تعزيز بشرة صحية وزيادة الطاقة ووزن أقل.

فالكمثرى غنية بمضادات الأكسدة المهمة والفلافونويد والألياف الغذائية، وأسهل طريقة لزيادة استهلاك الألياف هي زيادة استهلاك الفواكه والخضروات، توفر واحدة فقط من الكمثرى المتوسطة الحجم 6 جرامات من الألياف ، أي حوالي 24 % من الاحتياجات اليومية للجسم.

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تساعد الكمثرى أيضا فى علاج التهاب الرتج الذى يحدث بسبب وجود أكياس منتفخة في بطانة الأمعاء الغليظة أو التهابها، يُعتقد أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تقلل من تكرار حدوث التهاب الرتج عن طريق امتصاص الماء في القولون وجعل حركات الأمعاء أسهل. إن تناول نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والألياف يمكن أن يقلل الضغط والالتهاب في القولون.

كما تساعد الفواكه والخضروات الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول وكذلك انخفاض السعرات الحرارية. ارتبطت زيادة تناول الألياف مع فقدان الوزن المحسن للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

كما يزيد تناول الألياف لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب دورًا في تنظيم الجهاز المناعي والالتهابات ، وقد يكون لها القدرة على تقليل خطر الإصابة بالتهاب مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري والسرطان والسمنة.