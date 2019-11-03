- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت مريض ارتفاع ضغط الدم.. تعرف علي نصائح الأطباء لحياة صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هل تعلم أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمور المسببة للكثير من المشاكل في الصحة، كالجلطات والساكتات الدماغية، والوفاة المفاجأة، ولذا عليك القيام بإتباع هذه النصائح للحفاظ علي صحتك والحد من التعرض للمضاعفات.
في بداية الأمر يجب علي مريض ارتفاع ضغط الدم القيام بالالتزام بالأدوية التي تساعد في تنظيم نسبته، والحد من تعرضه للارتفاع، مع ضرورة قياس نسبة الضغط باستمرار لمعرفة نسبته في الدم، والحد من ارتفاعه بشتي الطرق.
من أهم النصائح التي يجب القيام بها تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والأملاح، لأنها تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة ضغط الدم.
ومن أهم النصائح التي يجب القيام بها للحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم هي الإكثار من تناول الماء لأنها تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر إذا كنت مريض ارتفاع ضغط الدم.. تعرف علي نصائح الأطباء لحياة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.