طليقة ملك ماليزيا السابق تكشف عن وجه طفلها للعالم بعد تبرأ والده منه

نشرت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا صورا لطفلها بعد طلاقها من ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس في وقت سابق من هذا العام بشكل مثير للجدل، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني. وتقول فوفودينا البالغة من العمر 27 عاماً، وهي تتباهى بفخر بابنها أمام العالم للمرة الأولى: «هذا هو أميرنا».

وتظهر ملامح إسماعيل ليون، البالغ من العمر خمسة أشهر، شبهاً صارخاً مع السلطان محمد الخامس، الرجل الذي تؤكد ملكة الجمال أنه والد الطفل الحقيقي. وتضيف في مقابلة حصرية مع موقع «ديلي ميل»: «إنه يشبه والده تماماً ولديه هذا المظهر الآسيوي».

وانفصل السلطان محمد الخامس، البالغ من العمر 50 عاماً، عن ملكة جمال موسكو السابقة عندما كانت حاملاً في شهرها الرابع.

واستخدم في وقت لاحق أقسى أشكال الطلاق لإنهاء زواجهما، وأصبح الزوجان متورطين الآن في تسوية مالية مريرة.

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واختارت أوكسانا موقع «ديلي ميل» للكشف عن وجه طفلها وتوجيه انتقاد لزوجها السابق لأنه تبرأ من الطفل: «بعد أن بكى دموع الفرح عندما سمع أنها حامل»، بحسب فوفودينا.

وقالت فوفودينا وهي تحمل طفلها: «أريد أن أعرفكم على إسماعيل ليون، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته».

وتابعت: «وهو وسيم مثل والده. وهو ثرثار جدا وأنا أحبه كثيرا».

واستخدمت ملكة الجمال المقابلة لاتهام السلطان محمد الخامس بـ«الاختفاء»، لكنها كشفت عن وجود سبب سري لطلاقهما.

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وقالت: «هناك سبب وراء هذا الأمر، ولكني لست مستعدة للحديث عنه بعد». وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر موقع «ديلي ميل» أن فوفودينا كانت تستعد لمطالبة قاضٍ روسي بالحكم رسمياً بأن الملك السابق هو والد الطفل الحقيقي.

ويمكن للقاضي الروسي طلب اختبار الحمض النووي من العاهل السابق المليونير، وأكدت فوفودينا أنها مستعدة لهذه الاختبارات لإثبات الأبوة. وادعى محامي الملك السابق في سنغافورة، كوه تيان هوا، أنه «لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على أن السلطان محمد الخامس هو الأب البيولوجي للطفل».

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