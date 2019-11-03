شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يهددك بهذا المرض الخطير.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 التدخين حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتليف الرئوي، الذي يهدد الحياة.

Advertisements وأوضح المركز الألماني أن التليف الرئوي هو مرض تنفسي تتشكل فيه ندبات في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة في التنفس. وتتمثل الأعراض المميزة للتليف الرئوي في ضيق التنفس والسعال الجاف المزمن وآلام الصدر وتغير لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين. ولا يمكن الشفاء من التليف الرئوي، ولكن يمكن إبطاء تقدم المرض وتخفيف المتاعب، وذلك من خلال العلاج بالأكسجين والإقلاع عن التدخين، في حين يكون تأثير الأدوية ضعيفا. وفي المرحلة الأخيرة قد يتم اللجوء إلى زراعة الرئة.

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