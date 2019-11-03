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شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين "كيجل" الحل الأمثل لتقوية عضلات الحوض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعاني نسبة كبيرة من الرجال والنساء من مشكلة ضعف في عضلات الحوض، وهذا الأمر يتسبب في إصابتهم بألم شديد أثناء القيام بالعلاقة الحميمة، وهذا الأمر يتسبب في عدم السيطرة الأمعاء والمثانة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي حل مشكلة ضعف عضلات الحوض، وذلك وفقا لموقع "healthline".
تمارين الكيجل
وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الأشخاص الذين يقمون بعمل تمارين كيجل هم الأقل عرضة للإصابة بضعف في عضلات الحوض، كما أن هذا النوع من التمارين يساهم بشكل كبير في علاج سلس البول والتخلص من أزمة ضعف عضلات الحوض.
وهناك بعض النصائح التي يجب القيام قبل القيام بتمارين كيجل ومنها إفراغ المثانة، وتجنب القيام بهذا التمرين أثناء عملية التبول لأنك به1ه الطريقة تؤثر سلبا علي صحة المثانة، ويجب العلم أن القيام بها يأخذ وقت طويل في العلاج.
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