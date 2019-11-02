شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغذية تحتوى على الفيتامينات والمعادن تساعد على نمو لحيتك أهمها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الرجال يفضلون إطلاق اللحية، لقد حان الوقت لوضع شفراتك، ومقصك، بعيدا عنك لمدة شهر، لنمو شعر وجهك من أجل إطالة اللحية، دعنا نساعدك ببعض الطرق التى يمكن أن تساعد فى تعزيز نمو الشعر فى نظامك الغذائى، والذى له تأثير كبير على جسمك، وهذا لا يعنى أنه يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، فيساعد الطعام الذى تتناوله على تحسين كل جانب من جوانب جسمك، بالإضافة إلى لحيتك.



المكسرات

قال موقع" boldsky "يتم نمو لحيتك عن طريق إنتاج هرمون الذكورة " التستوستيرون"، ويمكن تنظيمه من خلال التركيز على نظامك الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد على تحسين وظيفة الهرمونات.

ينظم نمو شعر الوجه بالكامل الهرمونات الذكرية "التستوستيرون"، حيث إن زيادة تناول بعض الأطعمة يزيد من إفراز هذا الهرمون، والتي يستخدمها الجسم لتحفيز نمو شعر الوجه بشكل طبيعي، إلى جانب ذلك، تلعب عوامل أخرى مثل المعادن، والفيتامينات، أيضًا دورًا رئيسيًا في زيادة نمو لحيتك، وفقًا لجمعية التغذية الأمريكية، فإن العناصر الغذائية التي لها تأثير إيجابي على قلبك والأعضاء الرئيسية الأخرى لها نفس التأثير على بشرتك وشعرك، وفقًا للدراسات.



البيض مفيد لنمو اللحية

يمكن أن يساعد دمج الأنواع التالية من الطعام في نظامك الغذائي اليومي على تحسين نمو اللحية وتعزيزها:1. البيض..

البيض غني بالبيوتين، الاستهلاك المنتظم للبيض فعال للغاية لهذا الغرض، يُعد البيض أحد أغنى مصادر البيوتين الذي يعتبر أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية، إنها تساعد على زيادة سمك اللحية مع مرور الوقت نتيجة لذلك، أظهرت الدراسات أن نقص البيوتين يمكن أن يقلل نمو شعر اللحية.

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2. الزبيب..

يحتوى الزبيب على العديد من الفوائد الصحية، مصدر طبيعي للبورون، تناول الزبيب يمكن أن يساعد في تعزيز نمو شعر الوجه، يمكنك تناول وجبة خفيفة على الزبيب أو إضافتها إلى فطيرة الإفطار.

3. عصير البرتقال..

البرتقال غني بفيتامين C، ويعتبر وسيلة رائعة لزيادة نمو لحيتك، يعمل فيتامين (ج) في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم، والذي يزيد من ترطيب الجلد الشعر، مما يجعل لحيتك تنمو كثيفة.



الاسماك الدهنية

4. الأسماك الدهنية المحتوية على أوميجا 3..

الموجودة بوفرة في الأسماك هي مصدر جيد للدهون ويعزز إنتاج البروتين في الجسم، وكلاهما ضروري لنمو اللحية، يمكنك أن تستهلك الأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة والسلمون والسردين، لتعزيز نمو لحيتك.



المكسرات ضرورية لنمو لحيتك

5. المكسرات..

المكسرات مصدر غني للسيلينيوم، يمكن أن يساعد تناول المكسرات على تحسين نمو لحيتك، يلعب السيلينيوم المعدني دورًا رئيسيًا في نمو الشعر، لذلك استهلك المكسرات بشكل منتظم للحصول على الفوائد.



الخضروات لها فوائد عديدة لنمو اللحية

6. الخضروات الخضراء الورقية...

غنية بفيتامين E، الخضروات الخضراء المورقة مثل اللفت، السبانخ، وما إلى ذلك، يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي إذا كنت تتطلع إلى تعزيز نمو وجهك، لأنه من المعروف أن فيتامين E يعمل على تليين شعر اللحية، ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى زيادة نمو شعر الوجه.