شكرا لقرائتكم خبر عن لحمايتك من الأمراض.. تعرف على أفضل 9 فواكه وخضراوات لتناولها فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "boldsky "، أن هناك بعض الفواكه والخضراوات التى يجب تناولها فى الشتاء، تحتوى هذه الفواكه والخضروات على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التى ستساعدك على منع الإصابة بنزلة برد، أو الإصابة بفصل الشتاء أو أى مشاكل صحية أخرى متعلقة بالشتاء، الأطعمة مليئة بالمغذيات وتساعد فى الحفاظ على لياقتك البدنية والصحية خلال الأشهر الباردة.

تعرف على أفضل الفواكه والخضروات التي يمكن تناولها خلال أشهر الشتاء الباردة:





الخضروات والفواكه المفيدة فى فصل الشتاء

1. ثمار الحمضيات..

مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والليمون، والتى تعتبر غنية بفيتامين C والفلافونويد، تساعد تناول ثمار الحمضيات على تقوية جهاز المناعة، ومنع الجلد الباهت، وتقصف الشعر، وهو أمر شائع خلال أشهر الشتاء.





الرمان يحتوى على العديد من الفيتامينات

2. الرمان..

هي فاكهة مغذية أخرى معبأة بمضادات الأكسدة من البوليفينول، وخصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكولسترول، ويمكن أن تساعد أيضا في علاج نزلات البرد، تحتوى الفواكه والخضراوات الحمراء بفوائد صحية مذهلة.

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3. الجوافة..

تحتوى الجوافة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمنجنيز والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، يعتبر تناول الجوافة خلال أشهر الشتاء الباردة فعالاً للغاية في التخفيف من البرد والإنفلونزا.

4. التفاح..

يحتوي التفاح على مجموعة مليئة بالمغذيات مثل فيتامين C والحديد والماغنيسيوم وفيتامين B6، على سبيل المثال لا الحصر، تميل بشرتك إلى أن تصبح مملة ومتشققة خلال فصل الشتاء، لذا فإن تناول التفاح يمكن أن يساعد في شفاء بشرتك والحفاظ عليها بصحة جيدة.

5. التوت..

التوت، والفراولة، والعنب غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد في الوقاية من البرد والانفلونزا، وكذلك تقلل من أعراض الحساسية.

6. الباباي..

يحتوى الباباي على إنزيم يسمى غراء يعمل كمقشر قوي ويذوب البروتينات غير النشطة، وخلايا الجلد الميتة، مما يجعل بشرتك خالية من التصبغ والعيوب. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوى على فيتامين (هـ) وفيتامين (أ) يساعد على تجديد بشرتك، خاصة خلال أشهر الشتاء أفضل الخضروات التي يجب تناولها في الشتاء.

7. الجزر..

الجزر هي الخضروات الجذرية الشعبية وجدت في جميع أنحاء الشتاء، إنها مصدر ممتاز للبيتا كاروتين، الذي يتم تحويله إلى فيتامين أ عند استهلاكه، فيتامين (أ) ضروري للتشغيل السليم للجهاز المناعي ويحسن صحة العين.



الفجل

8. الفجل..

الفجل هو الخضروات الشتوية الشائعة التي تستهلك للمساعدة في الهضم، ومكافحة السعال والبرد، وتنظيم ضغط الدم، وتعزيز صحة الجلد.



الكرنب الاحمر

9. الكرنب الأحمر..

الكرنب الأحمر مصدر ممتاز لفيتامينات المنجنيز والبوتاسيوم، كما أنها مرتفعة في الانثوسيانين مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، بصرف النظر عن هذا، فإن تناول الكرنب أثناء أشهر الشتاء الباردة سيساعد على تعزيز مناعتك أيضًا.