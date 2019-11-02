- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المعاش المبكر قد يسرع من فرص الإصابة بالخرف والتدهور المعرفى والان مع تفاصيل الخبر
وجد العلماء وفقا لجريدة "ديلى ميل" ان التقاعد المبكرعن العمل قبل سن الستين يسبب الانخفاض المعرفي وتدهورالذاكرة في وقت لاحق من الحياة، وأضاف العلماء أنهم يعتقدون أن سبب ذلك هو نقص التحفيزالعقلي الذي يواجهه الموظفون أثناء يوم العمل.
على الرغم من سبب الخرف لا يزال مجهولًا ، لكن الأدلة تتزايد بسرعة على أن التفاعل الاجتماعي، والتحفيز العقلي، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يقلل من المخاطر.
وقام فريق من الأكاديميين من جامعة بينجهامبتون في نيويورك بدراسة الحالات التي تقاعدت في سن مبكرة شكلت والذين ما زالوا في القوى العاملة من 150 منطقة في الدولة الآسيوية.
ووجدوا أن الأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية كانوا يعانون من تدهور عقلي أسرع بكثير من أولئك الذين ما زالوا في سوق العمل، وكان أبرزمؤشرعلى التدهور العقلي بين المتقاعدين هو الذاكرة، وكان أداء المتقاعدين أسوأ بنسبة تقارب 20 ٪ في جميع اختبارات الذاكرة مقارنة بأولئك الذين ما زالوا يعملون.
يصيب الخرف حوالي 850،000 شخص في المملكة المتحدة - وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى مليوني بحلول عام 2050. في الولايات المتحدة، ويقدر أن هناك 5.7 مليون يعانون من الخرف حول العالم .
كانت هذه تفاصيل خبر المعاش المبكر قد يسرع من فرص الإصابة بالخرف والتدهور المعرفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.