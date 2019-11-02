كيف تعرفينَ أن طفلكِ يكتفي من الرّضاعة الطبيعية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبًا ما يتملّك الأمهات الجدد اللواتي يستخدمن الرضاعة الطبيعية خوفٌ مفاده عدم حصول طفلها على كميةٍ كافيةٍ من الحليب، إذ تريد كل أم أن تتأكد من حصول كل طفل على كل ما يحتاج إليه من غذاء، لكن من المستحيل معرفة كمية الحليب التي يشربها الطفل فعليًا، فيما يمكن أن ترشدكِ بعض الأمور إلى حصول طفلكِ على كميةٍ كافيةٍ من الحليب عند إرضاعه، كما يمكن أن ترشدكِ بعض الأمور الأخرى إلى أنّه لم يحصل على ذلك، وسنبيّن لك تلك الأمور خلال السطور القادمة.

أمّا العلامات التي تُشير إلى أن طفلكِ يحصل على كميةٍ كافيةٍ من الحليب فهي أنه يبدو مرتاحًا وراضيًا بعد الرضاعة، ويستمر طفلك في زيادة الوزن، واعلمي أنه يجب أن يحصل طفلك على حوالي 186 إلى 248 غرامًا في الأسبوع للأشهر الأربعة الأولى، ثم حوالي 113 غرامًا إلى 170 أوقية في الأسبوع الرابع وحتى 7 أشهر.

وقد يُبلّل طفلك ست حفاضات على الأقل في اليوم بعد دخول الحليب، إذ في الأيام القليلة الأولى عندما يحصل على اللبن الكثيف الغني بالمغذيات فقط، قد يكون لديه حفاضة مبللة واحدة أو اثنتان فقط في اليوم، ولكن بعد أن يبدأ طفلك في الحصول على حليب الثدي المنتظم، سيبدأ بتبليل الكثير من الحفاظات.

وفي الشهر الأول يخرج طفلك البراز ثلاث على الأقل يوميًا ويخفُّ لونه إلى لون الخردل الأصفر في غضون خمسة إلى سبعة أيام بعد الولادة، وبمجرد تناول الأطعمة الصلبة من 4 إلى 6 أشهر، من المحتمل أن تقل إلى مرة واحدة على الأقل في اليوم.

في المقابل، هناك علامات تُشير إلى أن طفلكِ لا يحصل على كمية كافية من الحليب مثل أن يستمر طفلكِ في فقدان الوزن ويبلل أقل من ست حفاضات في فترة 24 ساعة، كما أن لون بول طفلك يكون أقرب للون عصير التفاح، فكلما كان بوله شاحبًا فذلك يعني أنه يحصل على كميةٍ كافيةٍ من السوائل.

ونادرًا ما تسمعين طفلك يبتلع أثناء الرضاعة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الأطفال الرُضّع هادئون جدًا، لذا إذا كانت جميع العلامات الأخرى إيجابية، فلا تقلقي بشأن هذه العلامة.

ماذا يحدث إذا كان طفلك لا يحصل على كمية كافية من الحليب؟

وعلى الرغم من أنَّ معظم الأمهات قادرات على تزويد أطفالهن بكل الحليب الذي يحتاجونه، إلا أنَّ الأطفال في بعض الأحيان لا يحصلون على ما يكفي، وعندما لا تتم معالجة المشكلة، يمكن أن يعاني الطفل من الجفاف والفشل في النمو، وهي مشاكل غير شائعة ولكنها خطيرة.

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كم مرة يجب إرضاع الطفل؟

هناك مجموعة واسعة جدًا من ما يعتبر طبيعيًا، إذ يحب بعض الأطفال أن يرضعوا طوال الوقت وقد يشعر طفلك بالنعاس الشديد أثناء الرضاعة في الساعات الأربع والعشرين الأولى، ولكن بعد ذلك، إليك ما هو معتاد:

من 1 إلى 7 أسابيع:

كل 2 إلى 3 ساعات أي بمعدل 8 إلى 12 مرة يوميًا.

من 2 إلى 5 شهور:

كل ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف أي بمعدل 7 إلى 9 مرات يوميًا.

6 أشهر وما بعدها:

كل 5 إلى 6 ساعات أي بمعدل 4 إلى 5 مرات يوميًا.