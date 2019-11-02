شكرا لقرائتكم خبر عن «السِحر».. طريقة أمريكية جديدة لتخفيف توتر الأطفال المصابين بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غالبًا ما يشكل القلق والتوتر حاجزا كبيرا في علاج الأمراض، إذ يؤثر على مفعول العلاج الدوائي ولا يجعله يؤدي وظيفته على ما يرام، خاصة في حالات إصابة الأطفال بالسرطان، حيث تعد الروح المعنوية المرتفة جزء لا يتجزء من عملية العلاج.

ويتعرض الأطفال بشكل كبير لحالات القلق والتوتر والضغوط العصبية في عند بداية التعرض للبرنامج العلاجي الذي يكون غير مألوف بالنسبة لهم، بالإضافة لوجودهم في المستشفى لفترات طويلة، كما يشكل انفصالهم عن أسرتهم عبئًا نفسيًا شديد بالنسبة لهم، الأمر الذي يدفع الأطباء دائمًا لإيجاد حلول تعمل على تقليل هذه الحالة التي تسيطر على الأطفال من أجل الحصول على أفضل نتيجة من العلاج.

وتسعى العديد من التجارب لذلك الأمر، وكانت دائمًا ما تشمل العلاج الفكاهي أو الاعتماد على إدخال الأطفال في حالة نفسية تسودها للبهجة، واستخدام الموسيقلى الهادئة والوسائل التقليدية التي تعمل على تهدئة الأعصاب.

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وكشفت جامعة «ستوني بروك» في نيويورك، خلال دراسات تقليل التوتر عند الأطفال عن طريقة جديدة تتمثل في العلاج باستخدام السِحر أو الخدع البصرية، والذي أثبتت الدراسة أنه يقلل من التوتر بشكل ملحوظ، ذلك من خلال تجربة اختبار برنامج يدعى «imajicAid»، والتي أثبتت نجاحها.

وخضع مائة طفل بمصاحبة أولياء أمورهم في مستشفى الأطفال بجامعة «ستوني بروك» لعرض سحري وتعلما من خلاله كيفية تطبيق الخدعة، وأثبتت التجربة نجاها بحسب صحيفة «Daily mail»، حيث ساهم ما يدعى بالعلاج السحري في تقليل القلق بنسبة 25%.

الأمر الذي دفع حوالي 98% من الأطباء والممرضات المشاركين في التجربة بالولايات المتحدة الأمريكية لطرح العروض السحرية ودروس لتعليم السحر والخدع البصرية للأطفال داخل المستشفيات.

ولم تثبت التجربة نجاحها في تقليل القلق لدى الطفل المصاب فقط، بل ساهمت أيضًا في تقليل التوتر بنسبة 24% لدى الأباء الذين خضعوا للتجربة مع أبنائهم.

وعلى الرغم من أثبات نجاح التجربة، إلا أن استخدامها لا يزال نادرا في المستشفيات بشكل عام، لذلك أوصى الأطباء اللذين خاضوا التجربة، بمواصلة برنامج «imajicAid» في العمل، لما حققه من معدلات إرهاق أقل في الحلات التي طبق عليها.