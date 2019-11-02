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شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل "TSH" لتحديد مدى الإصابة بخلل الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ما هو تحليل tsh، هذا هو أول سؤال يقوم الشخص بطرحه لمعرفة حقيقة طلب الطبيب لهذا التحليل، فهو يتم عن طريق أخذ عينة من الدم والهدف منه قياس نسبة الهرمون منبه الدرقية أو الهرمون المنشط للدرقية وتعمل الغدة النخامية المتواجدة في المخ، علي الكشف عن حقيقة وجود اضطراب في الغدة الدرقية أم لا.
فهرمون "tsh" هو الهرمون المسئول عن تنظيم كمية الهرمونات الصادرة عن الغدة الدرقية، فتقوم الغدة الدرقية بإفراز المزيد من الهرمونات في حالة قيام الغدة النخامية بإفراز المزيد من هرمون tsh، والعكس في حالة إفرازها لكميات قليلة من الهرمون يكون هذا الشخص يعاني من كسل الغدة.
ونتيجة هذا التحليل تظهر في اليوم التالي لاجراء التحليل، وتكون النسب الطبيعية لهذا التحليل هو 0.4 إلى 4 مليلتر لكل لتر، فإذا كانت النتيجة بهذا الكم فأنت طبيعي، وليس مصاب باضطرابات الغدة الدرقية.
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