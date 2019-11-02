شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الحلق البكتيرى بالمضادات الحيوية يمنع الإصابة بالحمى الروماتيزمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من الأمراض التى تنتشر خلال موسم تقلب الفصول نظرا لكونه أحد الأعراض المصاحبة للإصابات الفيروسية المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، والالتهاب فى الحلق واللوزتين تسببه بكتيريا تسمى المجموعة أ العقدية.

ويمكن لالتهاب الحلق أن يجعل هناك صعوبة فى البلع، والشعور بالجفاف والخدش، ويمكن أن يكون التهاب الحلق أحد أعراض نزلات البرد أو الحساسية أو غيرها من أمراض الجهاز التنفسى العلوى.

ووفقا لموقع " CDC" تتضمن أعراض التهاب الحلق ما يلي:

سعال.

سيلان الأنف.

بحة وهى التغييرات في الصوت.

التهاب الملتحمة وتسمى أيضا العين الوردية .

أعراض التهاب الحلق، سواء كانت ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا تسمى المجموعة أ، يمكن أن تكون متشابهة فى كثير من الأحيان.

أما فى حالة الالتهاب البكتيري تكون أعراض بكتيريا الحلق:

التهاب الحلق الذى يمكن أن يبدأ بسرعة كبيرة.

ألم عند البلع.

حمى.

Advertisements

احمرار وتورم اللوزتين ، في بعض الأحيان مع بقع بيضاء أو شرائط القيح.

بقع حمراء صغيرة على سطح الفم.

الغدد الليمفاوية تورم فى الجزء الأمامى من الرقبة.

فى بعض الأحيان يكون لدى شخص مصاب بالتهاب الحلق طفح جلدى يعرف باسم الحمى القرمزية.

الحمى الروماتيزمية

بما أن البكتيريا تسبب التهاب الحلق، فإن المضادات الحيوية ضرورية لعلاج العدوى ومنع الحمى الروماتيزمية وغيرها من المضاعفات، لا يمكن للطبيب معرفة ما إذا كان شخص ما يعانى من التهاب الحلق فقط من خلال النظر فى الحلق، إذا اعتقد الطبيب أنك قد تكون مصابًا بالتهاب الحلق، فيمكنه إجراء اختبار لتحديد ما إذا كان سبب مرضك أم لا.

إذا كان التهاب الحلق ناتجًا عن فيروس، فلن تساعد المضادات الحيوية، وسوف تتحسن معظم التهاب الحلق من تلقاء نفسها خلال أسبوع واحد.

الوقاية من الاصابة بالتهاب الحلق:

يمكن المساعدة في منع التهاب الحلق من خلال بذل قصارى جهدك للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على صحة الآخرين ، بما في ذلك:

غسل اليدين جيدا.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق ونزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسى العلوى الأخرى.