ماذا يعني احمرار الوجه عند حديثي الولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يظهر على أوجه العديد من الأطفال الحديثي الولادة، احمرار، في بعض الأحيان لا يستدعي القلق، غير أن احمرار وجه الطفل في الوقت نفسه يشير لمعاناته من مرض جلدي أكثر خطورة. الدكتور «هاني الناظر» استشاري الجلدية، يوضح لكِ طفح الوجه الشائع عند الأطفال، العلاجات، متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب. الأكزيما عند الأطفال تشير الأكزيما إلى مجموعة من الحالات التي تجعل الجلد خشناً، هائجاً، ملتهباً وذا لون أحمر، تصاحبها في كثير من الأحيان حكّة.

هذه الحالات شائعة لدى الأطفال، وغالباً ما تظهر بين عمر 6 أشهر و5 سنوات. تظهر على الخدين أو الذقن أو الجبين أو فروة الرأس.

قد تتطور الأكزيما في أجزاء أخرى من الجسم، المرفقين والركبتين بشكل خاص، عندما يبدأ الأطفال في الزحف.

قد تؤدي بعض العوامل البيئية إلى تنشيط الجهاز المناعي بشكل مفرط، مما يسبب الالتهابات وتهيج الجلد. أسباب الأكزيما عند الأطفال الحرارة والتعرق.

جفاف الجلد.

المهيجات، مثل الصابون، مسستحضرات التنظيف ودخان السجائر.

المواد المثيرة للحساسية، مثل عث الغبار، حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

بعض الأقمشة، مثل الصوف والنايلون. Advertisements علاجات الأكزيما كريمات ترطيب دون وصفة طبية.

كريمات ومراهم يصفها الطبيب، مثل كريمات الستيرويد.

الأدوية المثبطة للمناعة.

معالجة ضوئية. غطاء المهد يسبب احمرار وجه حديثي الولادة.

تأكدي من أن العلاجات المضادة مناسبة للأطفال الرضع. يؤدي التهاب الجلد الدهني إلى ظهور طفح جلدي في مناطق من الجلد تحتوي على العديد من الغدد المنتجة للدهون.

عند الأطفال، يظهر الطفح الجلدي بشكل رئيسي على فروة الرأس، ويشير الناس إليه عادة على أنه غطاء المهد. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر غطاء المهد أيضاً على الخدين، خاصة حول العينين والأنف. خصائص الطفح الجلدي احمرار والتهاب.

مظهر دهني.

بقع بيضاء أو صفراء.

عادة، لا يوجد علاج ضروري، ولكن ينصح بتجنب استخدام الكريمات والمراهم على جلد الطفل، فقد تسد المسام وتؤدي إلى مزيد من الاحمرار.

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