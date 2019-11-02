طريقة التقا' الرضيع الثدي بشكل صحيح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - الرضاعة الطبيعية بوضعية صحيحة تعني شبعاً للطفل وتجنب الأم ألم الثدي أثناء الرضاعة، والطريقة الصحيحة في الرضاعة فن ومهارة تكتسبها الأم وتعلمها لطفلها. من الأخطاء الشائعة أن نطالب الأمهات الجديدات بتحمل ألم الرضاعة، لأن ذلك يعني وضعاً خاطئاً وطفلاً لم يشبع.

ولهذا نوضح لكِ سيّدتي أهم النقاط لتضمني التقامَ ثدي صحي لرضيعك، حيث تقول الدكتورة «وسام إبراهيم»، إنه في البداية عليكِ العناية بنظافة الثديين بالصابون والماء بعد غليه وتبريده، وتجنب استعمال المواد الموجودة بالصيدليات التي غالباً ما تبدل رائحة حلمة الثدي، فيصعب على الطفل التعرُّف عليها وقد يرفضها. الوضعية الصحيحة للرضاعة الطبيعية ضعي طفلك في الوضعية التي تجدينها مريحة وغير موترة لك والتي تتيح للطفل الدوران تجاهك مع وضع فمه على حلمة الثدي، كما يفضل في بداية الرضاعة وضع الطفل بشكل عمودي وموازٍ لجسدك، ووجهه مقابل الثدي وفمه على مستوى الحلمة، للسماح للطفل بمص هالة الثدي كاملة، مما يخفف الضغط على الحلمة ويقلل فرص تشققها. Advertisements تضيف الدكتورة «وسام» بأنه عليك تحديد فترة الإرضاع من كل ثدي بـ10 دقائق، لتُتيحي لجلد حلمة الثدي الوقت الكافي ليتعود على فم الطفل، وبإمكانك إطالة هذه الفترة فيما بعد حسب تحمُّل الثدي لرضوض الرضاعة. يجب عليك المحافظة على نظافة وجفاف حلمة الثدي بين مرات الرضاعة، وبإمكانك تغطية الحلمتين بقطعتين من الشاش الطبي أو القطن الخاص بالرضاعة في الصيدليات. كما يتوجب عليكِ إرضاع طفلك بشكل منتظم، وعندما تشعرين أن الثديين قاسيان ومحتقنان، بإمكانك تخفيف هذا الاحتقان بأخذ دوش طويل المدة ليساعد على تخفيف الاحتقان وإخراج الحليب المختَزَن بهما.

بإمكانك إخراج هذا الحليب المختَزَن بالتدليك اليدوي اللطيف للثديين أو باستعمال جهاز شفط الحليب الموجود بالصيدليات.

واعلمي أن احتقان الثديين يحدث غالباً في الأسبوع الأول بعد الولادة فقط، فإذا تجاوزتِ هذا الأسبوع ستكونين بأمان من مشاكل احتقان الثديين.

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