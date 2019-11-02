سعر الدولار في مصر اليوم السبت 2 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في التعاملات الصباحية داخل شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، لكن أسعاره جاءت متفاوتة بين البنوك، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر المنصرم بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي عند 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.



ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لحسابات رويترز التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

6 أسعار مختلفة للدولار في البنوك المصرية

وتفاوتت أسعار الدولار في البنوك المصرية مسجلة فروقا بقروش قليلة بين بنك وآخر، لتفرز 6 مستويات مختلفة من الأسعار؛ حيث تفاوت سعر شراء الدولار بين 16.07 جنيه و16.12 جنيه، كما تفاوت سعر بيع الدولار بين 16.17 جنيه و16.22 جنيه.

وهيمن مستوى 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع على أسعار الدولار في البنوك المصرية؛ حيث تكرر هذا السعر في 6 بنوك مختلفة.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في البنك الأهلي الكويتي مسجلا 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، ويشتري مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بالسعر ذاته لكنه يبيعه بسعر أقل بقرشين عند 16.20 جنيه.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته على شاشات المصرف المتحد.

وبسعر أعلى قرشا واحدا باعت بنوك الإسكندرية وبلوم وعودة الدولار عند مستوى 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

السعر المهيمن في البنوك المصرية

وتكرر سعر الدولار في 6 بنوك عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع على شاشات البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وبنك كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك المصري الخليجي.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

أما في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، فقد بلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، كما تكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي.

أسعار العملات العربية والدولية

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 17.93 جنيه مقابل 18.09 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.74 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.78 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.